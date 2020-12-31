摩托罗拉 Nio 更多配置规格曝光：前置双打孔屏，骁龙 865 加持

12 月 31 日早间消息，摩托罗拉将在 2021 年第一季度推出代号为 “Nio”的智能手机，这款手机已经出现在了 Geekbench 测试平台上，型号为 XT2125-4，在单核和多核性能测中分别取得了 958 分和 2969 分的成绩。

摩托罗拉 Nio 曝光图

之前关于关于摩托罗拉 Nio 的规格和设计已经曝光了不少信息。根据曝光图显示，摩托罗拉 Nio 配有一块 6.7 英寸 FHD + 显示屏，分辨率为 1080×2520 像素，刷新率为 105Hz。屏幕左上角有双打孔自拍摄像头，“下巴”稍宽，边框较为纤细。

配置部分，摩托罗拉 Nio 将搭载高通骁龙 865 芯片，具有 8GB RAM 和 256GB 的内置存储，预装 Android 11 系统。配备 5000mAh 电池，USB-C 端口可能支持 DisplayPort 备用模式，可以支持外接显示器。

摩托罗拉 Nio 跑分

拍照部分，摩托罗拉 Nio 后置三摄，分别是 6400 万像素的主摄像头，200 万像素的深度传感器，以及 1600 万像素的超广角摄像头。前置 1600 万像素的摄像头和 800 万像素的副摄像头。

摩托罗拉 Nio 智能手机预计将在 2021 年第一季度面向全球市场推出。

摩托罗拉 Capri Plus

一起曝光的还有摩托罗拉 Capri Plus，这是传闻中 Capri 系列的第一款智能手机。型号为联想 XT2129-3。摩托罗拉 Capri Plus 搭载高通骁龙 662 芯片，搭配 4GB 内存，以及 Android 11 操作系统。在单核测试中得分为 306 分，多核测试中得分 1258 分。不过目前还没有摩托罗拉 Capri 系列上市日期和价格的消息。