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曝 Moto G Play 2021 版：内存仅为 3GB，搭载高通骁龙 460 SoC

2020/12/20 0:05:04 来源：IT之家 作者：信鸽/实习 责编：信鸽/实习
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IT之家12月20日消息 推特博主 @TTechinical 近日曝光了一款摩托罗拉新机。这款机型出现在谷歌应用商店的支持列表中，名为 Moto G Play (2021)。根据图片，这款手机体积不大，采用水滴屏设计。这名博主还表示，此款手机将运行安卓 10 操作系统，屏幕分辨率仅为 720×1600。

据外媒 Gadgets360 报道，Moto G Play (2021)上月出现在 Geekbench 跑分列表中首次亮相。根据跑分信息，该手机搭载高通骁龙 460 SoC，3GB RAM，单核成绩 253 分，多核成绩 1233 分

IT之家了解到，高通骁龙 460 SoC 代号 SM4250，采用 11nm 工艺制造，具有 4×1.8GHz 大核以及 4×1.4GHz 小核。GPU 型号为 Adreno 610，支持 WiFi6 以及 4G 移动网络。

外媒表示，上个月曾曝光一款同样名为 Moto G Play (2021)的新机，但是其外观与谷歌商店中最新的图片并不吻合，上月曝光的机型采用挖孔屏 + 侧面指纹识别设计，而本月的图片为水滴屏。目前不清楚谷歌商店的图片究竟是真实的，还是仅仅代表着一个占位符。

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关键词：摩托罗拉Moto

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