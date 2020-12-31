Redmi 9T 开箱视频流出：升级版 Poco M3

IT之家 12 月 31 日消息 2020 年，新独立的 Poco 品牌发布了几款基于 Redmi 的手机，Poco X2 本质上是 Redmi K30 4G，Poco F2 Pro 是 Redmi K30 Pro。

现在，似乎轮到 Redmi 来模仿 Poco 了，目前 Redmi 9T 的开箱视频也已流出 , 资深科技记者 Myriam Joire 的这个视频显示，该机基本上是在 Poco M3 的基础上进行了一些调整。

最大的变化是在相机方面，Redmi 9T 提供了一个 4800 万像素的四后置摄像头设置，新增加了 800 万像素的超广角摄像头。而 Poco M3 提供了令人失望的 4800 万像素三摄像头设置（主 / 深度 / 微距）。

其它方面，Redmi 9T 的规格与 Poco M3 相同，也就是 6.53 英寸 FHD+LCD 水滴屏幕，骁龙 662 芯片组，4GB 内存，128GB 存储空间，6000mAh 大容量电池，以及侧置指纹，同样不支持 NFC。

IT之家了解到，Poco M3 已经在欧洲等地上市，但还没有登陆印度，所以推测 Redmi 9T 将代替该机在印度上市。