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不砍单，最终发货：小米雷军直播 49 元秒杀价值 99 元电水壶，错放 249 元米家恒温电水壶 Pro

2021/1/3 7:57:44 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 1 月 3 日消息 1 月 2 日下午，小米董事长兼 CEO 雷军通过个人微博公布了 “雷军新年直播”活动战报。数据显示，“雷军新年直播”活动全场到访人数达 3849 万，销售额超过 1.8 亿，首发小米 11 雷军签名版，秒罄。

IT之家获悉，在这场雷军直播直播中，上架了一款 99 元电水壶，49 元秒杀，结果售卖链接展示的是 249 元的恒温电水壶 Pro。

小米商城短信通知显示，“1 月 1 日小米直播间 49 元秒杀价值 99 元的电水壶活动，直播间展示的产品是价值 249 元的米家恒温电水壶 Pro，所以会将你抢购的订单产品统一改为价值 249 元的米家恒温电水壶 Pro，希望您能够喜欢，再次恭喜您抢购成功，感谢您的支持和理解。”

也就是说，这次失误，小米方面最终是自己买单了。

米家恒温电水壶 Pro 这款产品在把手位置配备了一块显示屏，可实现水温实时显示，售价 249 元。

作为米家恒温电水壶的升级版，新品最大的亮点就是配备了一块显示器用以实时显示水温。该机支持智能水温控制，提供 40/50/70/80/90 五种温度调节，一键快捷切换，最长 12 小时精确恒温。同时增设可控硅元器件，当水温低于保温温度时，开启小功率升温，达到轻音保温效果。睡觉时不会被突如其来的加热噪音惊醒。

IT之家了解到，该产品的五档水温调节，分别对应冲益生菌、奶粉、婴儿米粉、白茶、咖啡等使用需求。此外，这款产品支持 App 操控定制个性化温度保温功能。这款产品同时具备手摸防触电、淋雨不漏电、干烧自动断电等特点。

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关键词：小米直播雷军电水壶

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