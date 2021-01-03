微信公布 2020 年朋友圈十大谣言

网络的快速发展加上社交平台的便利，使得信息传播速度日期加快。不过，便捷的网络和平台也成为一些谣言高发地，尤其是我们在刷朋友圈的过程中，经常会看到各种各样危言耸听的消息。

微信官方现已对外公布了 2020 年度朋友圈十大谣言，包括大蒜水、白酒可以杀灭新型冠状病毒以及蚊蝇可以传播新冠病毒等。

2020 年，有传闻称，蚊蝇可以通过叮咬人类或其他动物传播新冠病毒。对此，中国疾控中心研究员王丽萍表示，根据目前研究，蚊蝇不具备传播新冠病毒的生物学基础。目前全球也没有发现因为蚊蝇等媒介生物导致人感染新冠病毒的报道。

新冠病毒主要还是通过飞沫传播，或是通过接触被感染者污染的物体后经眼睛、口腔或者鼻腔黏膜等传播、感染。

同时，疫情期间，网上流传一则 “偏方”：“吃大蒜、喝高度白酒可以消灭新冠病毒，效果胜过其他防疫用品。”

其实，目前没有任何特定食品能帮人抵抗新冠病毒。因此无论是大蒜还是白酒都杀不死新冠病毒。我们常说的酒精消毒指的并非饮用酒精饮品。喝到胃里的酒进入的是消化系统，而新冠病毒感染的是呼吸系统。

除了上述谣言之外，粮食短缺赶紧屯米抢油、钟南山院士前往某地协助疫情防控工作、全国各地摘口罩时间表出炉、2020 庚子年之灾、香油滴在鼻孔可以阻断一切流感和瘟疫传染、出现流鼻涕和咳痰不可能是新型冠状病毒肺炎、电吹风强档对面罩面部和手部吹 30 秒就能消毒、大盘鸡、烧烤、凉拌菜被艾滋病毒感染等也成为 2020 年备受关注的谣言。