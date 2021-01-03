存货激增，现金流告急：柔宇奔赴科创板 “自救”

2020年的最后一天，柔宇科技递交了科创板上市申请。

此次IPO拟发行不超过1.2亿股，按照发行方案中拟发行新股占比不超过25%计算，柔宇科技本次发行后估值将达到577.36亿元人民币。

值得一提的是，柔宇科技此次IPO拟募资144.39亿元。在目前科创板拟上市公司中，其募资额仅次于仅次于京东数科的204亿元和吉利汽车的200亿元。

柔宇科技上市前景如何？其业绩表现及潜在市场状况或可一探究竟。

8年完成10多轮融资，CEO刘自鸿持股38.61%

信息显示，柔宇科技的关联公司为深圳市柔宇科技股份有限公司，成立于2012年5月，法定代表人为公司CEO刘自鸿。

柔宇科技是目前国内唯一一家没有采用国外主流曲面显示技术路线的创新型企业，在材料、工艺、器件、电路设计等方面都拥有核心技术知识产权，产线完全由柔宇科技团队自主设计、研发制造，拥有1800余项核心技术自主知识产权。

2014年8月，柔宇科技面向全球发布与智能手机平台成功对接的世界最薄彩色柔性显示器，厚度仅为0.01毫米，卷曲半径可达1毫米，创造了新的世界纪录。

此后，由刘自鸿创立于2012年的柔宇引发了广泛关注，并频频登上央视包括春晚等舞台展示自家产品。

2018年6月6日，总投资约110亿元的柔宇全球首条类六代全柔性显示屏大规模量产线成功点亮投产，满产规模超过每年5000万片柔性显示屏。

今年3月25日，柔宇科技推出第三代蝉翼全柔性屏，刘自鸿透露，该柔性屏已进入量产阶段，并与中兴通讯达成战略合作。

来源：柔宇

目前，柔宇科技已完成十多轮融资，投资方包括中信资本、深创投、IDG、保利资本等。

本次发行前，柔宇科技实际控制人刘自鸿直接持有公司38.61%的股份，拥有71.56%的表决权。中信资本持股6.05%，为第二大股东；深创投持股4.64%。

来源：柔宇招股书

本次发行前，实际控制人刘自鸿直接持有公司38.61%的股份，根据公司现行有效的公司章程，通过设置特别表决权持有公司71.56%的表决权。

三年半亏损31.94亿元，现金流告急

招股书显示，2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，柔宇科技营业收入分别为6472.67万元、10904.58万元、22697.77万元和11607.37万元，总计约5.17亿元。

由此可以看出，柔宇科技各年之间收入同比增长均超过60%。受疫情影响，今年上半年营收基本是去年的一半，预计2020年全年营收情况基本与去年持平。

归属于母公司股东的净利润分别为-35931.28万元、-80217.97万元、-107319.28万元和-96053.72万元，累计亏损约31.94亿元。

需要注意的是，与去年营收情况基本持平的情况下，柔宇科技今年上半年归母净亏损高达9.6亿元，亏损额度接近去年全年。

也就是说，柔宇科技的亏损出现了持续扩大的趋势。

来源：柔宇招股书

柔宇科技称，公司持续亏损的主要原因是公司产品仍在市场拓展阶段销售规模较小且新产品的研发需要投入大量资金。

从招股书中也可以看出，今年上半年的研发费用接近去年全年。报告期内，柔宇研发费用分别为16,043.57万元、48,839.15万元、58,617.64万元和58,269.60万元，占各期营业收入比例分别为247.87%、447.88%、258.25%和502.01%。

来源：柔宇招股书

截至2020年6月30日，柔宇科技累计未分配利润为-24.27亿元，预计公司首次公开发行后，公司短期内仍无法盈利，无法进行现金分红，甚至可能触发科创板强制退市条款的规定，公司股票将面临终止上市的风险。

刘自鸿曾表示，柔宇不再是纯粹的面板企业，是一家B2B、B2C齐头并进的综合解决方案提供商，整个行业的复合增长率会到200%、300%。

在B端，柔宇科技将柔性屏幕应用在了智能移动终端、文娱传媒、智能交通、智能家居、运动时尚、办公教育等领域。

在C端，柔宇科技已先后发布了可折叠柔性屏智能手机FlexPai、智能手写本柔记RoWrite、超高清VR智能移动影院等产品。

招股书显示，在2017-2019年，柔宇科技以企业解决方案为主要收入来源，但占比整体呈降低趋势，由2017年的占比82.04％下降到57.99%；而在2020年上半年，企业解决方案收入持续降低，消费者产品收入比例则由2017年的17.96%提高至77.98％，并首次超过50%。

来源：柔宇招股书

根据柔宇科技官方公布的数据，其已经与全球500余家企业客户合作，包括路易威登LV、空中客车、中国移动、李宁、丰田、广汽、泸州老窖等。但是，目前来看，上述这些合作还未实现大规模落地应用。

这些直接反映在营收数据上。来自企业解决方案端自2017年、2018年、2019年及2020年上半年的营收分别为5275.80万、6018.75万、13081.72万、2475.94万，尽管在疫情之前数据在增长，但整体额度较小；

消费者端产品营收上，自2017年、2018年、2019年及2020年上半年的营收分别为1155.15万、4865.61万、9475.12万、8768.69万；

而在产能方面，招股书显示，今年上半年，全柔性显示屏设计产能23.33千张，产量1.23千张。

受疫情影响，柔宇部分订单延后，同时因2019年尚有部分显示屏备货，这也造成了，报告期内，柔宇科技存货账面价值分别为10,307.22万元、16,516.66万元、59,516.50万元和48,041.18万元，存货整体呈现增长的态势。

来源：柔宇招股书

而在现金流方面，截至2020年6月30日，柔宇科技持有的现金及现金等价物为8.19亿元。

对比今年上半年，亏损9.16亿元，柔宇科技到了不得不科创板上市的时候。而招股书也说明，柔宇此次募资，除了研发投入和项目扩建，近一半都将用于补充流动资金。

来源：柔宇招股书

李健熙的1993与刘自鸿的2020

新一轮柔性技术的变革已然来临，几乎所有的面板巨头都害怕掉队。

目前，全球的面板厂商都在大肆扩建或新建6代线，提升柔性OLED产能。2017年后全球新增的第6代柔性OLED产线至少达到了11条，其中国内7条，韩国5条。

柔宇科技提交的招股书显示，募资中的49.39亿元将用于柔性显示基地升级扩增建设。

柔宇科技前后100多亿元的投资，显然无法与三星、京东方相比：

2020年年初，总投资高达350亿元的武汉华星光电6代柔性AMOLED产线，实现量产出货；

安信证券研究中心的数据显示，京东方第六代柔性OLED显示屏在成都的一期和二期产线满产为4.8万片/月，总投资为220亿元-465亿元，总投资额超过2000亿元；

另外，三星一条月产能6万片的第六代柔性OLED显示屏生产线，总投资成本高达490亿-805亿元。

来源：柔宇

根据弗若斯特沙利文的报告，预计到2025年全球柔性电子行业的市场规模将达到3049.40亿美元，2019年至2025年的年复合增长率约为144.71%，柔宇也还是有属于自己的发展空间的。

有报道称，柔宇科技身为柔性电子技术的开创者，在柔性屏技术层次、应用场景的开发上具备优势，预计能在柔性市场爆发中获得大幅红利，有望成为柔性时代的下一个“三星”。

而想要成为柔性时代的下一个“三星”，那么，让三星之所以成为三星的1993年，不得不提。

时任三星集团会长的李健熙那句“除了老婆孩子，一切都要变”，轰动韩国并流传至今。此后，通过李健熙的锐意改革，三星焕然一新，并进入高速发展期。

二十多年后的2020年，一场疫情，突如其来。

作为柔宇科技创始人，刘自鸿也通过内部信的方式，留下了自己的深刻反思。

2月17日，刘自鸿在内部信中表示，2020年，集团将进一步深化“柔性+”战略聚焦，将项目进行优化重组，缩减市场价值较小而资源消耗较大的项目，将战略资源向市场价值大、市场占有率高、现金流稳健的产品和项目汇集。

而对于外界始终存在的，对于柔宇技术和商业化上的质疑。

刘自鸿认为，“创新的过程中有一些不同的声音真的非常正常，千万不要指望所有的人去唱赞歌，我觉得那是一件很危险的事情。”