闲鱼：2020 年 12 月 23 日至 12 月 29 日，冻结涉欺诈用户 1.8 万个

1 月 3 日消息，日前，闲鱼对外发布最新网络生态治理专项行动公告，内容显示，12 月 23 日至 12 月 29 日：闲鱼冻结涉欺诈用户 1.8 万个；处理色情低俗类商品 2600 余件，冻结账号 600 余个，处理水军炒作服务商品 6900 余件，冻结账号 70 余个。

据悉，为严格遵守国家《网络信息内容生态治理规定》，响应国家网信办 “2020 清朗专项行动”工作要求，落实浙江省委网信办网络生态治理 “两专一规”专项行动，切实履行企业主体责任，净化平台环境，促进网络空间清朗。闲鱼在浙江网信办的督导下，全面加大整治工作力度，开展闲鱼网络信息内容专项整治行动。

12 月 23 日至 12 月 29 日：闲鱼冻结涉欺诈用户 1.8 万个；处理色情低俗类商品 2600 余件，冻结账号 600 余个，处理水军炒作服务商品 6900 余件，冻结账号 70 余个；处理其他有害信息共计 5.5 万条，冻结账号 0.9 万个；共受理 30.8 万条举报，其中有效举报 14.2 万条，均已进行处理。

闲鱼表示，为便于用户举报，已在商品详情页图片下方右下角增开举报入口，欢迎广大用户积极举报违法违规信息，闲鱼会依据相关法律法规和闲鱼规则进行及时受理。