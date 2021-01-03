蔚来 2020 年 12 月交付 7007 台汽车，全年累计交付 43728 台

1 月 3 日，蔚来公布 2020 年 12 月及全年交付数。数据显示，蔚来 12 月共交付新车 7007 台，环比增长 32.4%，连续第五个月创品牌单月交付数新高；同比增长 121.0%，自今年 4 月以来连续第九个月实现同比翻番。至此，蔚来 2020 年全年交付量达 43728 台，同比增长 112.6%。

蔚来三款在售 SUV 车型均在 12 月交出不俗成绩，其中智能电动旗舰 SUV 全新蔚来 ES8 交付 2009 台，创上市以来交付量新高；智能电动全能 SUV 蔚来 ES6 交付 2493 台；智能电动轿跑 SUV 蔚来 EC6 交付 2505 台，同样创上市以来交付量新高，并继续领跑高端轿跑 SUV 市场。

2020 年四季度蔚来共交付 17353 台，环比增长 42.2%，同比增长 111.0%，超出此前财报指引的上限。2020 年全年，蔚来累计交付 43728 台，同比上涨 112.6%，自 2018 年 6 月至今共交付 75641 台。

2020 年，蔚来在核心技术研发领域持续投入，并不断引领商业模式创新，先后推出了基于高精地图的领航辅助功能 NOP（Navigate on Pilot），100kWh 长续航电池，蔚来电池租用服务 BaaS（Battery as a Service）和电池灵活升级方案等。与此同时，蔚来在 2020 年内新建换电站 49 座，超充站 80 座，已累计在国内建成 172 座换电站和 100 座超充站，为用户带来更好的纯电出行体验。

蔚来在 2020 年凭借优秀的产品体验、过硬的质量表现及创新的服务模式，实现交付量连月创新高。蔚来现金储备已超 400 亿元人民币，为核心技术研发与服务体验升级提供坚实后盾。

蔚来创始人、董事长、CEO 李斌表示：“2020 年对全世界来说是充满挑战的一年，尽管如此，蔚来的销量依然连创新高，并在 12 月突破 7000 大关。这都归功于市场对蔚来高端品牌的认知不断提升、蔚来产品及服务的强大竞争力、持续扩张的销售网络，以及最重要的，来自用户的一如既往的支持。蔚来电池租用服务 BaaS 发布后广受欢迎，在推出 100 度电池后，12 月新订单中 BaaS 购车模式占比超 40%，展现了这一创新商业模式突出的竞争力和用户接受度。”

他还补充道：“第四届蔚来日将在 2021 年 1 月 9 日举行，我们会发布全新的轿车，以及自动驾驶等核心技术的最新进展。本次 NIO Day 的主题是 Always Forward，寓意不忘初心，继续前行。我们将在智能电动车核心技术领域持续投入，加快新产品的研发，同时拓展我们的销售及服务网络，力争在 2021 年及以后，为我们日益增长的用户群体带来极致的全周期用户体验。”