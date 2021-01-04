“福田有礼数字人民币红包”抽签工作已完成，快来看看你有没有中签

IT之家 1 月 4 日消息 随着数字人民币试点活动的推进，深圳今年 1 月 1 日再一次启动了 “新年欢购福田有礼”活动，面向所有在深个人进行数字人民币红包抽签送红包活动，报名截止至 1 月 4 日上午 10 点。随着时间的结束，“福田有礼数字人民币红包”预约工作圆满结束。

根据活动规则，1 月 4 日 10 时 - 12 时，活动主办方完成了抽签并确定了中签名单，10 万名 “福田有礼数字人民币红包”中签人员全部抽出。

IT之家曾报道，“福田有礼数字人民币红包”活动面向在深个人（不限户籍）发放 2000 万元 “福田有礼数字人民币红包”，每个红包金额为 200 元，红包数量共计 10 万个。

即刻起，预约人员可通过 "i深圳"App 或 "深圳" 微信公众号的 “福田有礼 " 活动专区查询中签结果。



当然，中签人员就算不查询也会在 1 月 7 日 8 时起陆续收到中签短信。中签用户根据中签短信指引，下载安装 “数字人民币”App，注册登录并开立预约时所选银行的 “个人数字钱包 " 后，即可领取 200 元的 “福田有礼数字人民币红包”。

值得注意的是，中签人员应在红包有效期内至深圳市 10000 余家商户消费，超过有效期未使用的红包将被收回。