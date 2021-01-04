特斯拉宣布与松下达成新的电池交易，周一股价创新高

据报道，特斯拉今天提交给美国证券交易委员会（SEC）的一份文件显示，该公司已经与松下达成了一个新的电池芯交易。

这是特斯拉最近做出的众多举措中的一个，此举是为了确保能够获得电池芯的大规模供应，从而为其扩张目标提供支撑。

与松下达成新交易

今天早些时候，特斯拉发布了一份 SEC 监管文件，并在其中确认他们已经在上周与松下签订了新的 “2021 定价协议”。

文件显示，2020 年 12 月 29 日，特斯拉公司与松下公司签订了 2021 年定价协议（日本电池芯），该协议将从 2020 年 10 月 1 日起生效，至 2022 年 3 月 31 日止，内容涉及松下将为特斯拉供应松下在日本生产的电池芯。该协议受特斯拉与松下（和 / 或其各自的关联公司）于 2011 年 10 月 5 日签订的供应协议的约束，并规定了有关定价、产能承诺、采购量承诺和协议期内计划投资的具体条款。

特斯拉并未披露太多相关细节，但是该公司披露的信息显示，这笔交易针对的正是松下在日本所生产的电池芯。

此前，松下一直在为特斯拉供应日本生产的电池芯，这些电池芯被用在该公司的 Model S 和 Model X 车型上。不久前，松下透露他们正在为特斯拉生产一种新的电池芯，该电池芯具有更好的性能。

特斯拉与松下的关系

特斯拉与松下有着十几年的合作关系。这家日本制造商是特斯拉早期电动汽车电池供应商之一，该公司对于特斯拉的押注也为他们带来了回报。

然而在多年的合作过程中，两家公司关系也曾出现过波澜。不久前，两家公司的关系陷入了冰点，原因是特斯拉宣布将开始自己生产电池，而松下在内华达州超级工厂内的产量未能达到预期中的目标。

由于特斯拉一直寻求降低电池芯的价格，而松下也希望对该工厂进行的 16 亿美元的投资为其带来回报，因此两家公司未能就内华达工厂内生产的电池芯的价格取得一致。

然而如今，双方的关系似乎出现了缓和的迹象。虽然特斯拉并未放弃自主建厂生产电池芯的计划，但是最近的消息称，松下未来也将开始生产特斯拉的新版电池芯。

此外，尽管特斯拉将自己生产电池，但是该公司已经确定，将继续从供应商那里采购尽可能多的电池芯，以支持其大规模扩张计划。

股价创新高

本周一开盘后，特斯拉股价创下历史新高。开盘之前，该公司其 2020 年汽车交付量优于预期，延续了去年的涨势，2020 年以来其股价涨幅已经超过 8 倍。2020 年特斯拉交付了 499550 辆汽车，高于华尔街分析师预计的 481261 辆，但是比该公司 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）定下的 50 万辆少了 450 辆。

当前该公司市值接近 6690 亿美元，2020 年 12 月，该股还被纳入了标普 500 指数。在周一的盘前交易中，特斯拉股价上涨 2.8%，报 725 美元。截至目前，特斯拉股价现价为705.67美元。

最近一年中的股价暴涨，让特斯拉成为了当前全球市值最高的汽车制造商，而且该公司已经连续 5 个季度实现了盈利。然而，特斯拉也面临着一项艰巨的任务，即提升产能。过去的一年中，位于上海的超级工厂为该公司的产量和交付量提供了巨大的支持，这是特斯拉目前除了加州工厂之外唯一一家生产汽车的工厂，目前特斯拉正在德国和美国德克萨斯州建设新工厂。