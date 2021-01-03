特斯拉 Model Y 大幅降价，李斌：蔚来这两天订单没太大变化

IT之家 1 月 3 日消息 今天蔚来汽车公布了 2020 年 12 月及全年销量数据。2020 年 12 月，蔚来共交付新车 7007 台，同比增长 121%。这是蔚来汽车的单月销量首次突破 7000 辆。2020 年全年，蔚来累计交付 43728 台，同比上涨 112.6%。自 2018 年 6 月开启交付新车以来，至今共交付 75641 台。

IT之家了解到，1 月 1 日，特斯拉宣布，国产中型 SUV Model Y 正式上市，特斯拉 Model Y 拥有 Performance 高性能版与双电机全轮驱动版两个版本，长续航版 33.99 万元，高性能版 36.99 万元。在 Model Y 发售的当天，网上有爆料称特斯拉直接的竞争对手蔚来惨遭大规模退单。

据 21 财经报道，对此，1 月 3 日，蔚来汽车董事长、创始人兼 CEO 李斌在蔚来二手车业务发布会上回应称，特斯拉 Model Y 未对蔚来带来影响，这两天的订单量没有什么大的变化。

对特斯拉持续降价，李斌称这与企业的定价策略有关。“有的车企是按成本来定价，因此价格会越来越低。但是，蔚来从一开始就考虑了未来的很多因素，我们不会让先买蔚来的车主吃亏。这也是蔚来前两年毛利率亏损比较高的原因。”李斌说。

“我们的车不会降价，我们的产品、工艺、服务就在那个级别。”蔚来汽车总裁秦力洪表示。