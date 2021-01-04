高通推出全新骁龙 480 5G 移动平台：CPU/GPU 性能提升 100%

IT之家 1 月 4 日消息 今天高通技术公司宣布推出高通骁龙™480 5G 移动平台，该平台是首款支持 5G 的骁龙 4 系移动平台。

高通技术公司产品管理副总裁 Kedar Kondap 表示：“高通技术公司将继续加速全球 5G 商用化进程，以便让更多用户能够使用上 5G 智能手机，尤其是在全球范围内人们持续保持远程沟通的情况下。骁龙 480 5G 移动平台将超越 OEM 厂商和消费者对于该层级产品的预期，以实惠的价格提供中高端特性。”

高通称，骁龙 480 5G 移动平台为骁龙 4 系带来迄今为止最先进的功能特性：

5G 和连接：骁龙 480 采用骁龙 X51 5G 调制解调器及射频系统，支持毫米波和 Sub-6GHz 5G 连接，支持独立（SA）和非独立（NSA）组网模式，并支持 TDD、FDD 以及动态频谱共享（DSS），带来极佳的移动性能和连接体验。骁龙 X51 支持数千兆比特的 5G 连接速度，能够实现超高速上传和下载速度，多频段支持还可以增强灵活性和可用性。凭借高通 FastConnect™ 6200 移动连接子系统，骁龙 480 不仅可以提供蓝牙 5.1 和先进的无线音频特性，还支持 2x2 Wi-Fi（Wi-Fi 双天线）以及 MU-MIMO 的 8x8 探测等部分 Wi-Fi 6 关键特性，能够显著提升传输范围和性能。骁龙 480 还引入其他创新的无线技术，包括支持双频 GPS 和 NavIC 以实现精准的定位。

性能和电池续航：骁龙 480 让智能手机用户能够更持久地保持工作效率，并更快速地为终端充电。该平台采用 8 纳米制程工艺，搭载拥有 2.0GHz 主频的高通 Kryo™ 460 CPU、高通 Adreno™ 619 GPU 和高通 Hexagon™ 686 处理器，与前代平台（骁龙 460）相比，其 CPU 和 GPU 性能提升高达 100%，AI 性能提升高达 70%。骁龙 480 还是首个支持高通 Quick Charge™ 4 + 技术的骁龙 4 系平台。

影像：通过 Qualcomm Spectra™ 345 ISP，该平台首次在骁龙 4 系中实现了三 ISP 的支持，能够拍摄出色的照片和视频，并且三个摄像头可同时拍摄。三重 1300 万像素照片拍摄能够利用超广角、广角和长焦摄像头同时进行图像输出，或同时捕捉三个 720p 的视频。

娱乐：骁龙 480 提升了串流和游戏方面的用户体验。其所支持的 120Hz FHD + 显示能够提供绝佳的内容清晰度和快速流畅的图形渲染速度。该平台凭借高通 aptX™音频技术、面向热门游戏大作的体验优化、无缝的高清内容串流和更快的应用加载时间，为用户带来全方位的沉浸式娱乐体验。

IT之家了解到，首批搭载骁龙 480 5G 移动平台的商用终端预计将于 2021 年早些时候面市。