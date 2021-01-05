2021 首笔超 10 亿芯片投资：燧原科技 C 轮融资 18 亿，腾讯连投四轮

今早，云端 AI 芯片创企燧原科技宣布完成 18 亿人民币 C 轮融资，这也是 2021 年开年以来 AI 芯片领域第一笔逾 10 亿元融资。

本轮融资由中信产业基金、中金资本旗下基金、春华资本领投，腾讯、武岳峰资本、红点创投中国基金等多家新老股东跟投。

这也是腾讯自 2018 年 8 月领投 Pre-A 轮以来，连续第 4 轮次投资燧原科技。目前燧原科技公布的累计融资金额已达 31.4 亿人民币。

腾讯投资董事总经理姚磊文称，在燧原成功流片后，目前已与腾讯基于业务真实场景开展了深入合作，证明了其执行力和落地能力，以及与腾讯的强协同效应。

▲燧原科技首款云端推理计算卡 “云燧 i10”

一、成立近三年，云端训练及推理产品均已推出

燧原科技于 2018 年 3 月在上海成立，创立不到三年，燧原科技已经完成了首款人工智能高性能通用芯片 “邃思”的研发和量产。

成立 18 个月推出其云端训练产品 “云燧 T10”和 “云燧 T11”、2020 年 12 月推出首款云端推理产品 “云燧 i10”，并配以的 “驭算”软件全栈平台，这家创企已面向数据中心推出数款 AI 算力加速产品。

燧原科技也是国内第一家同时拥有高性能云端训练和云端推理产品的创业公司。

▲燧原科技首款云端训练加速卡 “云燧 T10”

据悉，云燧 T10 已经在互联网和金融行业的头部客户落地商用，上月发布的云燧 i10 已支持多款业界主流 AI 服务器，正与头部客户展开业务合作。

燧原科技创始人兼 CEO 赵立东称，2020 年燧原科技成功实现了由云燧 T10 加速卡组成的 AI 训练集群在客户数据中心的商务落地。

除了总部位于上海外，燧原科技在北京、深圳均设有研发中心。

二、累计融资逾 30 亿人民币

自成立以来，燧原科技已经历经 5 轮融资，累计融资金额达 31.4 亿人民币。

刚成立时，燧原科技即获得亦合资本（武岳峰资本旗下基金）、真格基金、达泰资本、云和资本等投资的种子轮融资，不过金额并未公布。

2018 年 8 月，燧原科技宣布获得 3.4 亿人民币 Pre-A 轮融资，腾讯领投，种子轮投资方亦合资本（武岳峰资本旗下基金）、真格基金、达泰资本、云和资本继续跟投。

2019 年 6 月，燧原科技宣布获得新一轮 3 亿人民币融资，由红点创投中国基金领投，海松资本、云和资本、腾讯、阳光融汇资本、信中利资本跟投（顺序不分先后）。其中云和资本成为唯一参与了包括种子轮、Pre-A 轮以及本轮融资的投资公司。

2020 年 5 月，燧原科技宣布完成 7 亿人民币 B 轮融资，由半导体产业基金武岳峰资本领投，腾讯、上海双创、海松资本，万物资本、达泰资本、红点创投中国基金跟投（顺序不分先后）。

今日，燧原科技 18 亿人民币 C 轮融资正式公布。

三、已规划未来三年路线图，将扩大人才规模

燧原科技创始人兼 CEO 赵立东提到，C 轮融资的完成将带来广泛的产业资源，助力燧原科技的产业合作、生态建设、以及业务规模在 2021 年实现更快的发展。

“我们已经规划并正全力执行未来三年的产品技术路线图，将以软硬件系统联合开发为核心进行产品迭代，确立燧原科技在市场中的竞争优势。”燧原科技创始人兼 COO 张亚林说。

他还提到，在 C 轮融资的助力下，燧原科技将扩大招贤纳士的规模，提前进行组织升级布局未来，以支撑公司快速实现业务规模化的人才需求。

参与 C 轮投资的中金资本旗下基金、春华创投均表示将集合丰富的产业资源助力燧原科技成长。

武岳峰资本创始合伙人、展讯通信创始人武平评价说：“燧原科技已成为国内最接轨国际水平的云端训练芯片公司，为人工智能产业的发展提供了坚实的算力基础。”

结语：国产云端 AI 芯片走向商用

在此前与芯东西的交流中，张亚林谈及燧原新一年的愿景是实现更大规模的商业落地，建立产品生态和护城河，为客户提供更多更完整的产品解决方案。

在后续的产品迭代中，燧原计划持续满足客户更多的需求。随着生态打磨和业务泛化，燧原给自己定的目标是将客户从其他产品迁移到燧原产品的时间压缩在一周之内。

我们也期待在 2021 年，包括燧原科技在内的中国云端 AI 芯片创企们，都能在产品研发和落地商用方面取得更多的进展。