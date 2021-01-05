时空穿越可能吗，俄专家：有些黑洞很可能是虫洞入口

俄罗斯天体物理学家认为，星系中心的某些超大质量黑洞实际上可能就是 “虫洞”，可以让太空飞船 “抄捷径”飞往更遥远的宇宙目的地。

在广义相对论中，物理学家阿尔伯特 · 爱因斯坦（Albert Einstein）已经预言了虫洞的存在。他认为，虫洞连接着空间或时间上的两个点，只是它们现在还没有被人发现。

现在，俄罗斯中央天文台的专家们认为，某些异常明亮星系 (被称为活动星系核)中心的 “黑洞”，很可能是这些虫洞的入口。

图 1：俄罗斯专家认为，某些被称为活动星系核中心的 “黑洞”很可能是虫洞的入口

虽然这些虫洞在理论上是 “可穿越的”，太空飞船应该可以穿过它们，但它们通常被强烈的辐射包围着，这意味着即使在最坚固的飞船上，人类也不太可能在旅途中幸存下来。

虫洞和黑洞非常相似，因为它们的密度都非常大，即使是对与它们体型大小相似的物体也有非常强的引力。不同之处在于，任何物体都不能从黑洞的 “视界”中出来。而从理论上讲，任何进入虫洞的物体都会从宇宙中其他地方的另一个 “嘴巴”出来。

研究人员推断，进入虫洞某个入口的物质可能会与同时进入虫洞另一个入口的物质发生碰撞。这种碰撞将导致等离子球体以光速从虫洞的两个入口膨胀出来，温度约为 18 万亿摄氏度。

在这样的温度下，等离子体还会产生能量为 6800 万电子伏特的伽马射线，使 NASA 的许多天文台（如费米太空望远镜）能够探测到爆炸。

图 2：最近的活动星系核位于半人马 A 星座，距离地球约 1300 万光年

距离地球最近的活动星系核位于半人马座 A 星系，距离我们约 1300 万光年。活动星系核通常被称作吸积盘的等离子体环所包围，可以从它们的极点发射出强大的辐射流。

吸积盘产生的能量喷流热度远不及虫洞内的碰撞喷出的喷流高。然而，研究人员认为，如果他们要找到发射球状高能伽马射线的活动星系核，那么它可能根本就不是活动星系核，而是虫洞的入口。

图 3：俄罗斯研究人员认为，这些活动星系核是通往宇宙其他部分的虫洞

研究人员更进一步，认为这些虫洞很可能是 “可穿越的”，这意味着理论上太空飞船可以穿行其中。研究人员称：“值得注意的是，我们对虫洞的内部结构知之甚少，甚至不确定它们是否存在。”

不过，如果人类将来前往这些遥远的银河系核心，他们将为潜在的太空飞行开辟一条新的捷径，甚至是一种时间旅行方式。然而，它们被强烈的辐射包围着，最近的虫洞也可能在 1300 万光年之外，所以短期内不太可能有人能够通过它来穿越宇宙。