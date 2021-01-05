破局国外垄断，华中科大首台高精度量子重力仪成功交付

当前，以量子信息科学为代表的量子科技正在不断形成新的科学前沿、激发革命性的科技创新、孕育对人类社会产生巨大影响的颠覆性技术。量子科技的产业化及其应用备受关注。

近日，华中科大成功实现量子从实验室走向实际应用，在量子重力仪研发方面取得突破，成功研制出实用化的高精度铷原子绝对重力仪装备，并交付给中国地震局地震研究所。

据介绍，该仪器经过市区、郊区和野外台站等多个点位的双盲测量评估，以及来自中科院、中国地震局、自然资源部测量大队等多家单位的专家综合评定，精度达到微伽水平，受到用户好评，于近日顺利通过验收。

▲图为量子重力仪正在进行测量（华中科技大学）

作为首台为行业部门研制的量子重力仪，其成功交付将打破高精度重力仪国外技术垄断的局面，为我国高端量子装备的发展提供新途径，也为行业部门的仪器使用提供了具有我国自主知识产权的新选项，更能够保障核心数据的安全。

据了解，华中科大引力中心成立 30 余年以来，一直将面向国家重大需求作为重要科研方向，被国外相关领域专家称为 “世界的引力中心”。

在量子重力仪研究方面，引力中心团队历经 15 年潜心研究，攻克了物质波干涉、超低频隔振、装备小型化等量子重力仪的关键技术，其精度不断提升： 2013 年将量子重力仪的分辨率提升至国际最好水平，并保持至今；在 2017 年第十届国际绝对重力仪比对中，合成不确定度达到 3 微伽，为同类型仪器精度最高。

引力中心团队在聚焦前沿的同时，瞄准国家需求，研制出了自主知识产权的小型化量子重力仪装备，为地震研究等行业部门提供了我国第一台高精度量子重力仪。该仪器的成功研制和应用，为量子重力仪走出实验室、服务国家需求，迈出了坚实一步。