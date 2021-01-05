抖音发布 2020 数据报告，日均视频搜索量破 4 亿

1 月 5 日，抖音发布《2020 抖音数据报告》。报告披露，截止 2020 年 12 月，抖音日均视频搜索量突破 4 亿。

抖音相关负责人介绍，今年年初的疫情，让线下需求大量转移到线上，视频和直播在人们生活中扮演着越来越重要的角色。为了满足用户多种生活场景的需要，抖音先后推出并完善直播、社交、电商、搜索等服务，丰富大众的日常生活。

报告显示，电饭锅蛋糕成为 2020 抖音用户最爱的自制美食，相关视频播放量超过 93 亿次。在家上网课，成为疫情期间学生们的主要学习方式之一。2020 年，抖音上有超过 3600 万人观看清华大学的直播。此外，北京大学、北京师范大学等高校也都在抖音开设了直播课。

在这个特殊的年份，抖音用户共发布了 761 万条关于 “放弃”的视频，220 万条关于 “怀疑”的视频和 1491 万条关于 “太难了”的视频。但积极乐观的情绪仍然占据上风，报告统计，抖音用户全年分别发布了 6913 万条、1.3 亿条、18 亿条关于 “坚持”、“相信”和 “加油”的评论。

此外，不同地区、年龄段的用户在抖音上也表现出各自特点。从地域分布来看，贵州用户最爱拍视频和点赞，湖北用户爱用分享，安徽用户偏爱评论。

从年龄段看，90 后用户逐渐结婚生子，最喜欢记录亲子日常，80 后最爱拍摄风景，70 后最喜欢拍摄美食，60 后则更喜欢拍摄舞蹈。

除了拍摄视频类型不同，不同年龄段人群也有各自钟爱的抖音表情。00 后最爱用的表情包是 “泣不成声”，90 后最爱 “捂脸”表达哭笑不得，80 后最爱用 “呲牙”。70 后、60 后则分别最喜欢用 “赞”和 “玫瑰”。

值得注意的是，评论区 70 后发的表情包数量，比 00 后、90 后、80 后加起来都多。这表明中老年用户正在通过抖音积极表达。