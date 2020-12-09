抖音打击直播刷量：处罚刷粉刷人气帐号 120 万个

12 月 9 日消息，近日，抖音安全中心宣布，“啄木鸟专项行动 2020”正在针对直播场景中的违规行为进行打击。数据显示，截止 11 月 30 日，已经处罚涉嫌刷粉刷人气的帐号超过 120 万个，封禁违规直播帐号达 67380 个，其中涉嫌无人直播被封禁帐号约 1.5 万个。

据悉，“啄木鸟专项行动”是抖音安全中心发起的，为了保护平台用户权益不受损害，维护平台生态，针对平台上各类违法违规行为进行打击的专项行动。2019 年的 “啄木鸟专项行动”聚焦打击平台上的黑产作弊行为，封禁涉嫌作弊的违规抖音帐号 203 万。

2020 年的 “啄木鸟专项行动”从 11 月 1 日开始，针对直播场景中常见的刷粉刷人气、无人直播、黄牛撸货、抢红包作弊等违法违规行为进行打击，黄海介绍，本次专项打击行动将会持续两个月。

“刷粉刷人气”是直播平台上常见的违规行为，作弊主播违规利用第三方软件或购买黑灰产渠道的相关假量服务给自己帐号刷虚假粉丝量、给直播间刷虚假人气数据，造成一种热度假象。

目前，抖音安全中心已经在帐号注册登录、社区生态、营销活动、API 安全等主要业务场景，部署了行为类、群组类、文本类、图像类等基于机器学习的算法模型，并对模型效果进行持续迭代。

不过，黑产行业也在提升自己的抗打击能力。

抖音安全中心发现，很多黑灰产已从初期的机器程序作弊逐渐转变为真人真机的作弊模式，其中很多作弊方法几乎已经和真实用户的行为完全一样。例如，黑灰产团伙会利用“群控软件”操控几十数百台手机，帮助作弊主播进行刷粉刷人气。

为此，除了加强技术能力建设与投入，抖音安全中心也针对 “群控软件”进行了线下打击。过去两个月中，抖音官方在杭州、深圳及广州等多个地区针对四家涉及抖音的 “群控软件”运营公司提起诉讼，并获得了杭州、广州当地法院的支持，分别出具禁令，相关 “群控软件”已被勒令停止运营。