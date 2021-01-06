iQOO 7 将配备 Monster Beat 双扬声器，内置 HiFi 芯片

IT之家1月6日消息 iQOO 7 将于 1 月 11 日 19:30 正式发布，今日官方晒出一张预热海报，表示新机将搭载 Monster Beat 立体声双扬声器，内置 HiFi 芯片。同时海报中显示，该手机有着 Hi-Res、Hi-Res Wireless 双认证，Super Audio 音效。

iQOO 7 手机将搭载独立 HiFi 芯片，这款芯片动态范围 >120dB，THD+N 失真度 + 噪声 <0.0003%。不过需要注意的是，该参数为芯片本身参数，非实际带载测量值。

美国的 Monster 公司是知名的音频设备制造商，产品包含便携音箱、耳机、专业音频线材等。此前 Beats 魔声品牌属于 Monster 公司，目前 Beats 品牌被苹果收购。

IT之家此前报道，iQOO 7 手机的背面照片以及配置信息此前得到官方曝光。此款手机将搭载高通骁龙 888 旗舰 SoC，后置三摄设计。该手机主打游戏性能，将成为 KPL 王者荣耀职业联赛官方用机。为了提供更好的游戏性能，该手机具备屏下双压感敏捷触控技术，带来更强的游戏操控性能。此外还配备双振动模块，结合立体声扬声器能够提供更好的游戏体验。