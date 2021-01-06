十几元抽大牌鞋服 “盲盒”？别再拿钱帮商家消库存了

在二手平台上只花几十元即可 “随机”抽得价值数几百元的品牌衣服或鞋包，甚至是名牌化妆品，这样的盲盒有人买吗？

近日，有不少网友向懂懂笔记透露，在几家知名二手电商平台上，出现了号称名牌化妆品、衣服的盲盒玩法，买家大约花上二、三十元到六十元，即可购得随机盲盒。有的商家更是夸下海口，承诺自己发货的商品均为知名品牌衣服、鞋包和名牌化妆品，买家只赚不亏。

与以往仅花几元抽取 “手机盲盒”不同，这些盲盒的发货商品不再是大量廉价的数码配件，而是成色在八成新以上的服饰服装。浏览一下商家评价页面中，也全是清一色的买家好评，看似口碑极佳。

那么，这种所谓的 “时尚盲盒”真能够淘到名牌好货吗？会不会这背后只是一些商家 “清货”的新套路？

鞋服 “盲盒”销量可观

“购买鞋服，先留言尺码。购买箱包可直接拍，款式随机发货。”

根据部分网友提供的线索，懂懂笔记在某知名二手电商平台上搜索 “时尚盲盒”一词，找到了大量销售鞋服、化妆品 “盲盒”的商家。随机选择其中一个商家，大致了解到了盲盒下单的方式。

商家设置的自动回复提示中，显示若购买鞋服，需要先留言尺码再下单。而箱包类 “盲盒”只需拍下箱包对应的链接即可。

在 “盲盒”的详情页中，懂懂笔记还看到这样的描述：只花 60 元，即可随机购买到艾格、H&M、夏拉贝尔等时尚品牌的服装。

另一家销售类似 “时尚盲盒”的商家，甚至号称买家有机会 “抽”到皮尔卡丹、Lee、班尼路等传统大牌的服装 / 鞋品，价格也只需要十元、二十元而已，真可谓相当低廉。

面对这样的超级实惠，不由令人怀疑这些大牌鞋服 “盲盒”商品究竟是否为正品。

“都有商标、吊牌的，支持专柜的鉴定，绝不是什么剪标、仿品，您可以放心买。”一位商家斩钉截铁地告诉懂懂笔记，店里在售 “盲盒”所随机抽出的鞋服、箱包产品，均支持专柜鉴定，假一赔十。

有位商家甚至透露，盲盒内的鞋服、箱包，都是品牌实体店里的库存、换季尾货，有的甚至是双十一、双十二活动之后，一些买家退货、换货，不适宜再次销售的正品商品，“到货之后您可以上网搜一搜同款式，原价低于 100（元）的我给你退货。”

至于为何在详情内描述 “商品成色保证不低于八成新”，对方的解释是为了避免纠纷，毕竟部分商品在商家仓库内积压了一段时间，无论是外观或是包装盒都有一定折痕、灰尘，但可以确保 “绝不是二手”。

“部分退换货的商品，包装会有破损，衣服会有折痕，或者是试穿过，但品质都有保障的。”为了自证口碑，商家还向懂懂笔记展示了一张买家评价截图，评价所显示的买家秀图片均为吊牌齐全、品牌商标完整、无损鞋服箱包。其中，有买家秀展示出仅花 30 元购买到的 “盲盒”同款名牌皮鞋，原价为 288 元。

尽管商家的承诺天花乱坠，但在 “盲盒”的详情页当中，赫然出现了这样的一句话，“由于商品特殊，非尺码问题概不退换货，下单视为悉知。”

同样，对方对这句话的解释是：为了避免产生不必要的纠纷。或许是因为价格相当低廉，买家出于几十元 “买不了吃亏、买不了上当”的想法，短短一个月内，部分商家的销量已经高达几百单。

那么，类似 “时尚盲盒”中的鞋服箱包，真的如商家所说的那样都是大牌尾货吗？买家花几十元买到的 “盲盒”真的都是只赚不亏？

尾单 “盲盒”成本或只几元

“呵呵，你这件衣服多少钱买的？”

花了 20 元，懂懂笔记在其中一个二手电商平台上购买了鞋服 “盲盒”，并得到了一件男士上衣（品牌为字母 P 开头）。拿着 “抽”到的上衣，懂懂笔记找到了在广州沙河经营鞋服尾货批发生意的商家汤哥，希望能帮忙鉴定一下。

汤哥拿过上衣后，用鼻子仔细嗅了一嗅气味，十分肯定地表示：这件上衣并非二手货。可是，仅凭面料和做工，他也分辨不出这件上衣究竟是否为该品牌正品，“你看，袖口线头很明显，缝线也开始脱落，即便是尾货，也是有瑕疵的残品。”

当问及类似的上衣在尾货批发市场内拿货需要多少钱时，他再次摸了摸面料表示，如果量足够大，一次批发上千件价格大概只要 2~3 元。而瑕疵品更是论斤批发，稍微计算一下，除去运费销售这件上衣的 “盲盒”卖家至少赚了 15 元。

“类似有瑕疵的尾货，不管在市场里还是到服装工厂收，都是一找一大把的。”好奇的汤哥不断追问这件上衣是从什么渠道购买的，当得知是在二手电商平台上花了 20 元买的一件 “盲盒”时，他不由得笑着说道，“这真的是交智商税呀，这东西怎么可能值 20 块？”

实际上，类似的上衣在品牌最初上新时，官方店铺售价的确会高达上百甚至几百元。但换季之后，部分尚未售出的库存品会放到二级店铺、经销商那里进行打折清仓，已经经历多次换季迭代仍旧没能售出的库存品，就会成为品牌尾货，流到尾货批发市场中。

尤其在每年的双十一、双十二之后，品牌店、经销商大量库存没能售出后，尾货市场便会出现大量低价的鞋服箱包，其中有的是库存商品，有的是买家退货的瑕疵品，“稍微好点的，没有瑕疵的卫衣要 30 块，牛仔裤要 10 几块，T 恤只要几块钱。”

一般而言，没有瑕疵的尾货都会被批发商按上千件起量拿走，流到一些三、四线城市的实体服装店，进行再次销售。瑕疵品会论斤出售，当作回收的布料毛料，制成抹布或者拖把等等。一般尾货都会在一年的元旦之前处理完，避免积压在仓库里面 “长毛”。

“两个月前的确有拿货商专门挑选瑕疵品。都是论斤批发的，说是要做成盲盒、福袋出售。”汤哥坦言，除了有商家拿瑕疵尾货以 “盲盒”、“福袋”的方式在线上出售之外，市场内也有一部分年轻的批发商自己做 “盲盒”生意，消耗尾货商品。

库存商品积压过多的原因，或是受疫情影响部分尾货商品出口受阻，市场目前尾单存货较多，而直播电商刷量、数据造假严重，也会造成部分品牌鞋服推货量大，商家急于消化尾单库存，“但无论如何，做成盲盒之后的确能消化部分尾单库存，套路是相当的高明。”

聊到同样被做成 “盲盒”的所谓名牌化妆品，汤哥猜测道理应该类似，相比普通鞋服尾货，化妆品更有日期方面的限制。而相比论斤称的瑕疵鞋服、临期化妆品，用尾货的玩法做成 “盲盒”之后，这些积压货品甚至可以摆脱 “贱卖”的处境。

附加了 “智商税”的尾货

“你知道那些大牌尾货，在小城市的服装店里卖多少钱吗？”

当得知目前二手电商平台上的 “时尚盲盒”能卖到几十元后，汤哥表情中有了一种 “原来如此”的意味。

他告诉懂懂笔记，一般品牌尾，即便没有瑕疵，只要成色相对较好，批发给三、四线城市实体服装小商家，售价也只是原价的一、两折而已。

更何况，瑕疵品、处理品都是不值几十元的价钱，之所以会有大量的消费者购买，而且拿到 “盲盒”后发现是瑕疵品仍会给商家好评，估计也是考虑到性价比之下的瑕疵还算合理，因此照单全收。这里面的讨巧之处，主要是因为 “盲盒”的概念以及销售的模式。

“如果是实体商店，摆着大量有瑕疵的品牌尾货，说一件四、五十肯定是没人买的。”

汤哥表示，如果在线下实体商店花了几十元购买到一件有瑕疵的大品牌库存尾货，消费者大多会回去会找商家麻烦。可是，加了网络 “盲盒”的概念之后，情景却不同了。

消费者在屏幕上不知道自己会得到什么样的鞋服尾货，除了尺码要精确，基本上是认可了盲盒的品牌随机、商品随机、成色随机。只要拿到的鞋服是正品尾货，即便是有一定瑕疵，也会认为只是自己运气不好。

“这就有点像买彩票一样，难道买的号码不中五百万，还能去找彩票店晦气不成？”尾货 “盲盒”最为神奇的一点，便是在消费者下单之前让对方默认一切随机的玩法、一切看运气的规则。

这种套路让原本仅值几元的品牌尾货、论斤称卖的瑕疵品，甚至是需要一车皮拉走的库存货物，能够卖出动辄几十元、上百元的高价，也让每一件附加 “智商税”的尾货都赚到了巨额利润。

2020 年 12 月 28 日，新华社曾刊文指出，监管部门应进一步规范盲盒经营模式，避免行业畸形发展。而在 “万物皆可盲盒”的当下，这种概念的确衍生出了大量投机取巧，甚至赌徒一般的消费心理。

【结束语】

从毫无价值的玩偶公仔到质量低劣的数码配件，再到现在这些廉价的瑕疵尾货，商家只要套以 “盲盒”的概念加以包装，就可利用消费者花小钱占便宜，以及 “投机”的心理疯狂敛财，消化着 “眼看要过期”的库存品。

以小博大、全网最值、低价掘金 ...... 希望消费者都能明白，尽管商家将盲盒吹上了天，再许下天花乱坠的承诺，但天上不会掉馅饼。任何商家都不可能会做亏本的买卖，盲盒、福袋也仅仅只是商家博傻的障眼法罢了。