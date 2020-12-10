泡泡玛特香港 IPO 发行价每股 38.5 港元，净筹资 50.3 亿港元

12 月 10 日早间消息，泡泡玛特发布公告称，将香港 IPO 股票发行价设在每股 38.50 港元，将净筹资 50.3 亿港元，面向散户部分超额认购 357 倍，将于 12 月 11 日开始交易。

泡泡玛特拟将所得款项净额用于促进以下战略的执行，包括专注于：

约 1,507.62 百万港元（占所得款项净额总额中所得款项净额的 30%）预期将用于为泡泡玛特的消费者触达渠道及海外市场扩展计划拨付部分资金；

约 1,356.86 百万港元（占所得款项净额总额中所得款项净额的 27%）预期将用于为潜在投资、收购本行业价值链上下游公司及与该等公司建立战略联盟拨资；

约 753.81 百万港元（占所得款项净额总额中所得款项净额的 15%）预期将用于投资技术举措，以增强营销及粉丝参与力度及提升业务的数字化程度；

约 904.57 百万港元（占所得款项净额总额中所得款项净额的 18%）预期将用于扩大 IP 库；

及约 502.54 百万港元（占所得款项净额总额中所得款项净额的 10%）预期将用作营运资金及一般公司用途。

倘超额配股权获悉数行使，泡泡玛特将就超额配股权获行使后将予发行的 20,357,200 股股份获得额外所得款项净额约 756.3 百万港元。