上汽 MARVELR 电动 SUV 获 5G 进网许可：搭载华为巴龙 5000 芯片

IT之家1月7日消息 上汽 R 汽车近日宣布，该品牌出品的 “5G 智能电动 SUV”MARVEL R 已经获得工信部颁发的 5G 终端电信设备进网许可。此前该车也已经获得了 SRRC 车载车规级 5G/C-V2X 终端产品认证，目前上汽 R 是全球首家具备 5G 双证的智能电动车品牌，新技术支持基于 5G 的车联网。

这款车搭载联创为其定制的 5G 车载无线终端 i-BOX。这是目前唯一实现 5G V2X 功能的车载终端。5G V2X 功能是未来进行自动驾驶的关键技术之一，准确说称作 Cellular-V2X，利用蜂窝移动网实现车联网，可以实现防撞提醒、交通信号灯信息获取、为行人或非机动车警告等功能。

此外，MARVEL R 这款车还搭载了华为巴龙 5000 5G 芯片和 Mobileye EyeQ4H 芯片，能够与智慧交通基础设施互联互通，可以提前获知道路环境、 红绿灯变化等信息，实现自主控制车速、路口通过辅助等功能。

IT之家了解到，上汽 MARVEL R 纯电 SUV 于 2020 年 5 月首次对外发布，11 月广州车展开启预售，预售价 22 万元起。这款车百公里加速 4.8 秒，配备三台电动机实现四轮驱动，能够实现 L3 级别自动驾驶。该车有着大型 19.4 英寸中控，配备斑马智行 Venus 操作系统，内饰十分现代科幻。