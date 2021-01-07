Facebook 智能眼镜今年上市，虚拟现实功能恐缺席

1 月 7 日上午消息，据报道，Facebook 硬件主管安德鲁 · 博斯沃思（Andrew Bosworth）表示，计划中的智能眼镜将于 2021 年上市，但是该产品不具备与增强现实有关的数字叠加技术。

这款智能眼镜由 Facebook 和 Luxottica Group 及其子公司雷朋合作制造。眼镜可以连接其他设备，但用户可能无法体验增强现实的基本功能：在现实世界中叠加增强现实视图。

博斯沃思说：“毫无疑问，这些智能眼镜可以互联，可以提供很多功能，不过我们也一直没有明确说明眼镜的具体功能。其实，我们对新产品非常期待，但我们还是希望保持低调。我们没有称其为增强现实，我们只是叫它‘智能眼镜’。”

Facebook 在 2017 年首次宣布开发增强现实眼镜的计划，此后也开发了相机功能，允许人们将数字图像投影到现实世界中。这些年里，Facebook 重金投资硬件开发，收购了虚拟现实创业公司 Oculus，并发布了一款家用视频设备 Portal。据悉，Facebook 的虚拟现实、增强现实和硬件团队一共有 6000 多名员工，规模超过了 Instagram 和 WhatsApp 团队。

Facebook 一直在研发智能眼镜，以期能够抓住智能手机之后的下一个风口。扎克伯格是虚拟现实和增强现实的大力支持者。博斯沃思拒绝透露即将推出的智能眼镜的具体功能，但他表示新产品与 Facebook 一直坚持的增强现实理念是一致的，即让技术增进人与人之间的交流互动。

开发智能眼镜在大型科技公司中已非新鲜事。在 Facebook 之前，谷歌早早地推出了 Google Glass。但这款眼镜作为消费型设备没有获得成功，倒是在仓库和工业环境中为工人提供了不少帮助。Snap 也推出了多代智能眼镜产品。另外，苹果也在开发智能眼镜。