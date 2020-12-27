外媒评测亚马逊 Echo Frames 二代智能眼镜：兼容性稍差，定向扬声器体验良好

IT之家12月27日消息 亚马逊于今年 11 月推出了 Echo Frames 第二代智能眼镜，售价 249.99 美元，约合人民币 1635 元。这款产品提供三种颜色，本质是一个眼镜框，标配无度数的树脂镜片。近视或者远视的用户需要自行去眼镜店来配上合适的镜片。

亚马逊 Echo Frames 二代智能眼镜采用碳纤维、钛合金、TR-90 复合材料制成，具备 2 个波束成形麦克风以及 4 个特殊的定向扬声器，保证声音只能被使用者听到。外媒 The Verge 近日对这款智能眼镜做了评测，并给出了 6.5 分的评分。

这款产品底部有着音量以及确认按钮，侧面可以触摸，采用磁吸式充电，相比上一代产品提高了续航能力。外媒表示，日常使用时如果频繁使用语音、扬声器功能，续航时间不能满足一整天的需要，每天下午 3 点电量就会耗尽。尽管官方表示混合使用能够达到每天 14 小时的续航，但其扬声器连续播放时长不会超过 4 小时。

外媒评测时表示，Echo Frames 的重量仅为 31g，佩戴与传统眼镜无异，十分友好。眼镜腿可以调节，适配不同的用户。从外表上看，眼镜没有预期中的那样高科技，制造材质比较普通。

这款眼镜需要搭配专用的 Alexa App 进行使用，通过蓝牙 5.0 进行连接。由于评测时需要使用安卓以及苹果手机，在切换设备时有些不方便，并且一次只能与一台设备进行配对。Echo Frames 支持谷歌语音助手，但是与 iPhone 的兼容性并不好。评测者尝试通过语音指令来拨打电话，但眼镜并不会使用苹果本身的电话功能，而是调出亚马逊 Alexa 的拨号页面，使得对方家里每一台亚马逊智能音箱都在响。如果想要调用 Siri，需要用手长按按钮才可以。

有一个有点值得欣赏，那就是可以选择哪一条通知需要详细阅读。当有通知到达时，用户可以点击或者滑动触摸板，来告诉设备你想要的了解的通知，这时眼镜就会语音朗读。由于大多数人的手机会接到非常多的通知，这项功能可以很好地过滤不必要的信息。

音质方面，评测者表示 Echo Frames 的扬声器表现超出预期，能够在大多数时候提供良好的清晰度，同时麦克风的通话质量也很高。扬声器的定向功能十分强大，在几英尺的距离外的便听不到任何声音了，这有利于保护隐私。由于这款眼镜不需要佩戴在耳朵上的耳机，因此生活中佩戴的体验十分良好，骑自行车时也更加安全。但是在嘈杂的地铁里，或者繁忙的接到，扬声器提供的音量便会不足，尽管眼镜有着自适应音量调节功能。

评测者表示，这款眼睛能够不知不觉中让人们使用手机的时间减少，而习惯于用音频进行沟通。总的来说 Echo Frames 二代的体验十分良好，佩戴完美，音质优秀。不足之处就是电池续航有待提升，苹果手机兼容性需要加强。

IT之家了解到，Echo Frames 二代支持 IPX4 防泼溅，标配收纳盒、充电线、充电器，官方提供 1 年保修。目前产品在亚马逊现货销售，截至目前共有 78 人打分，分数为 4.1/5。