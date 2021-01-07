AMD 锐龙 5000 系 Cezanne APU 核心图曝光：8 核 16 线程，将于 1 月 11 日发布

IT之家1月7日消息 AMD 即将于 1 月 11 日在 CES 正式发布锐龙 5000 系列 APU。外媒 VideoCardz 得到了代号为 Cezanne 的新款处理器核心图片。

AMD Cezanne APU 将采用 Zen3 核心架构，CPU 与 GPU 数量与上一代 Renoir 相同，具备 8 核 16 线程以及 8 个图形核心。PCIe 通道数量也没有变化，完整版将支持 20 条 PCIe 通道。上一代 AMD Ryzen 4000U/H 仅提供 8 个 GPU 专用 PCIe 通道，而台式 APU Ryzen 4000G 支持 16 条 PCIe 通道。目前尚不清楚锐龙 5000 系列移动版 APU 的 PCIe 通道数会不会增加，也不清楚是否会支持 PCIe 4.0。

根据图片对比，Cezanne 处理器核心的面积比上一代大 10%，外媒估计其尺寸为 175mm2。新增加的面积主要为 L3 缓存，新一代处理器具备 16MB L3 缓存，相比上一代的 8MB L3 大了一倍。

IT之家了解到，AMD Ryzen 5000 系列不带核显的 CPU 已经发布，但是含核显的 APU 即将亮相，主要针对低功耗轻薄本以及游戏笔记本推出，但是根据此前泄露的消息，也将包含 Ryzen 7 5700G APU 这款针对桌面平台的处理器。