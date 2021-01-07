realme 真我 V15 国潮锦鲤手机发布：联名《国家宝藏》IP，售价 1399 元起

IT之家 1 月 7 日消息 今天下午 realme 真我召开 “鲤跃龙门”主题发布会，正式推出真我 V15 国潮锦鲤手机。延续 realme 品牌潮玩基因，真我 V15 国潮锦鲤手机与《国家宝藏》IP 联名设计，由知名摄影师于聪操刀视觉呈现。

realme 副总裁、中国区总裁、全球营销总裁徐起表示：“真我 V15 国潮锦鲤手机是 realme 为大家带来的首款开年国潮力作，也是 realme 以中国传统文化和精神为内核打造的国潮科技产品。首创的锦鲤色完美融合了东方美学与前沿科技，体验全面越级。realme 希望这款诚心之作在 2021 年为真粉们锦鲤加持，逆风翻盘。”

联名《国家宝藏》IP，真我 V15 国潮锦鲤手机灵感取自传世名画《洛神赋图》中的 “文鱼”（现代锦鲤的原型），将 “鲤跃龙门”这一贯穿历史的民俗概念引入设计理念，融合传统文化与现代科技，刷新视觉感官，是业界首个引入国潮设计的手机产品。

真我 V15 为了还原 “锦鲤色”红中带金，金中泛蓝的特别变化，创新地采取 “非光谱渐变”色彩设计，将光谱中红、黄、蓝三个不同波段的颜色融合，通过结合多层纳米级光学镀膜的调色工艺，打造炫彩透光的流动视觉。另外两款配色 “新月银”与 “镜湖蓝”应用超厚镀 “铟”和哑光淋涂工艺，拥有 “镜面级”的高反光和不沾指纹的超细腻手感。

真我 V15 继续坚持 “轻薄 5G”的设计理念，搭载 4310mAh 大电池，整机重量控制在约 176g，厚度仅 8.1mm（锦鲤色版本为 8.3mm/179g）。

realme 于 2020 年实现了所有千元 5G 产品标配智慧闪充，这次真我 V15 再度升级，价位段首次搭载 50W 智慧闪充，18 分钟即可充至一半电量。为使用户摆脱 5G 功耗焦虑，真我 V15 在软件层面通过场景化算法，实现 “全场景智能省电”，帮助用户在不同场景下降低系统功耗，延长手机续航，官方称即便只有 5% 的电量仍可待机一天一夜。

此外，真我 V15 国潮锦鲤手机标配 65W 超闪适配器，不仅向下兼容多种智慧闪充协议，还可为主流手机、平板、笔记本等其他设备补能。

真我 V15 搭载天玑 800U 5G 芯片，该处理器采用 7nm 制程工艺，相较于上代产品应用运行速度提升 14%、CPU 性能提升 11%、GPU 能效提升 28%。网络方面，真我 V15 升级支持双卡双 5G 同时待机，搭载的 Smart 5G 技术可根据网络使用需求智能调节组网策略，最高减少 30% 功耗，有效提升 5G 网络下的续航能力。

真我 V15 后置采用 6400 万主摄、119° 超广角镜及 4cm 超级微距镜头的多功能影像组合。主摄采用全新三星 6400 万像素感光元件，支持像素四合一技术。前置搭载 1600 万超清人像镜头，支持多功能自拍，夜景下也能真实清晰的自拍。

视频录制方面，真我 V15 配备 UIS Max 超级防抖，手持也可录制稳定流畅的高清视频。而独创的 “电影模式”配合 SOLOOP 电影系列的剪辑功能，平凡的生活也能拥有电影般的高级感。

IT之家了解到，realme 真我 V15 国潮锦鲤手机 6GB+128GB 版本售价为 1499 元，首批补贴价 1399 元，8GB+128GB 版本为 1999 元。1 月 7 日下午 16：00，真我 V15 系列真我官网、欢太商城、京东、天猫和苏宁易购等线上平台开启预售。1 月 14 日 00：00 真我 V15 正式线上开售，1 月 15 日全国线下门店全面开售。