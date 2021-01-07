小米公布 2020 年百万美元技术奖项：秒充技术和 MIUI 隐私保护能力建设项目获奖

1 月 7 日下午消息，小米今日公布了 2020 年的百万美元技术大奖，由小米秒充技术和 MIUI 隐私保护能力建设两个项目获得。小米董事长兼 CEO 雷军在现场表示，2020 年小米研发投入了 100 亿元，未来将稳步加大技术投入。

2019 年 2 月，小米成立了技术委员会。当时雷军表示，小米将持续加大研发投入，每年将设立百万元级别的重奖，激励小米的技术人才进行创新。

而 2019 年，研发环绕屏显示技术的项目团队获得了百万美元奖项，团队的 10 名工程师瓜分奖金。该技术应用到了小米 MIX Alpha 环绕屏手机上。

此次小米公布了 2020 年的百万美元奖项，由手机部 · 硬件研发部的小米秒充技术，以及软件与体验部的 MIUI 隐私保护能力建设，两个项目团队获得。

雷军在现场表示，2020 年下半年小米顺风顺水，而此次 2021 年第一场正式活动，也希望能够为今年开一个好头。

“上个月崔博士（小米副总裁、技术委员会主席崔宝秋）找我，说这两个项目都是业内顶尖的技术。我说一个是硬件，一个是软件，要不就颁发两个吧。”

雷军说，过去一年小米拿出了一系列技术成绩单，比如拍照，智能工厂，屏下摄像头技术等。此次获奖的两项技术，一个在安全的前提下对 120W 秒充技术进行了量产和应用，另一个安全隐私能力则是每一个用户基本的需求。

“小米要敢于走在世界最前沿的技术阵地。”雷军说，小米在 2021 年将在三个方面继续坚持以技术为本：稳步加大技术投入，2020 年投入了 100 亿元；重视人才队伍的建设，2021 年扩招 5000 名工程师，2021 年的中心工作就是如何招募和激励人才；营造鼓励创新的工程师文化。

“希望我们的技术越多越好，让崔博士多发几个。”雷军最后开玩笑说。

小米副总裁、技术委员会主席崔宝秋表示，小米此前被人误解，被人说是营销公司、组装厂。他称最近面试工程师时，很开心看到外部的技术人才对小米的印象正在发生改变。

除了百万美元大奖之外，小米此次还公布了年度技术大奖的二等奖（奖金 20 万元）和三等奖（奖金 10 万元），涉及到拍照、MIUI、IoT、智能工厂等多个领域。