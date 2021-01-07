飞腾详解首款 8 核桌面处理器 D2000：性能翻倍，相关笔记本 Q1 上市

IT之家1月7日消息 上月底，在 2020 飞腾生态伙伴大会上，飞腾桌面处理器芯片腾锐 D2000 发布。今天，飞腾官方对这款处理器进行了详细介绍，并公布了应用进展。

首先，在参数方面，腾锐 D2000 集成了 8 个飞腾自主研发的高性能处理器内核 FTC663，兼容 64 位 ARMv8 指令集，主频 2.3-2.6GHz，TDP 功耗 25W，集成了非常丰富的 I/O 接口，支持飞腾自主定义的处理器安全架构标准 PSPA1.0。

性能方面，相比上一代产品 FT-2000/4 桌面处理器芯片，腾锐 D2000 的性能大幅跃升，带宽达 18.7GB/s，可以创造更优质用户体验；SPECint 分值为 97.45，SPECfp 分值为 94.62，接近原来的 2 倍。

兼容性方面，腾锐 D2000 与去年发布的产品 FT-2000/4 管脚兼容，客户可以实现现有系统的原位拔插代换，无缝兼容。此设计能够大幅降低产品研发成本，同时也能极大地降低整机合作伙伴的开发难度，加快开发进度。

应用场景方面，除了传统的 PC、一体机和笔记本，该产品也将应用到 5G RRU 基站、可信终端、高端交换机、图形工作站和一些边缘轻量级服务器产品。

IT之家了解到，已有多家整机及嵌入式设备厂商展开了基于腾锐 D2000 的产品研发，搭载腾锐 D2000 的台式机、笔记本、一体机、工控机、网安设备等各类型终端产品将于 2021 年 Q1 陆续上市。