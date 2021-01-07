申通快递回应 “应届生拒绝 996 被辞退”：试用期不合格才辞退

IT之家 1 月 7 日消息 今日，应届生拒绝 996 被申通快递辞退一事引发网友关注，相关话题立刻登上微博热搜。

据财联社消息，对此，申通快递回应称：公司上班时间为早 9 晚 6，周末临时加班工作日可调休，不存在强制 996；小江被辞退的真实原因是试用期工作结果不达标；在正式辞退前小江主管和 HR 曾和他一起设定了试用期目标，并给予了半个月时间，在发现无改进后，9 月 28 日才解除劳动合同。

IT之家了解到，小江向青浦区仲裁委提交申请，仲裁委裁定申通快递构成违法解除劳动合同行为，判决依法支付赔偿金，对此申通快递提起上诉，向中院申请撤销裁决。

以下是申通回应原文（来自澎湃新闻）：

关于 “应届生拒绝 996 被辞退”情况的说明

江同学，是我司 2020 年 7 月招聘入职的员工，入职时间为 2020 年 7 月 2 日，因试用期与公司要求和预期有较大差距，在多次沟通后签订整改目标，在给予半个月整改时间但无任何改进后，我司与其解除劳动合同。

江同学在职 88 天，平均下班时间 18:40，工作日平均工作时长 9.97 小时（其中包含中午 1.5 小时午饭时间）。

江同学 9 月考勤时间表

我司工作日时间为早 9 点晚 6 点，周末如果临时加班工作日可调休，不存在任何强制加班情况。我们保护每一名员工的奋斗，也一直努力为他们创造良好的环境。我们珍视每个团队和同学的成长，和江同学解除劳动合同的原因是工作态度和工作结果，并非强制 996。

其主管和 HR 相关言论，和江同学解除劳动合同无关，对相关观点我们也不赞同，会在后续作出相应整改。我们认为，年轻人想爱就爱，想燃就燃，爱情和工作并不冲突，爱情也是工作的动力。

我们尊重上海市青浦区劳动人事争议仲裁委员会关于该事件的裁决，因在事实认定上存在争议，我司已经提出上诉，无论结果如何，都会遵照最终裁决执行。

我们相信，能在一起工作一定是一种缘分，无论发生什么争执，都不应该让这种缘分失去色彩。未来，各自向前，也祝江同学在新的工作中专注成长，创造精彩。

感谢社会各界的关心！

申通快递有限公司

2020 年 1 月 7 日