比特币首次站上 4 万美元关口，年初至今累涨逾 1.1 万美元

Bitstamp 平台数据显示，比特币首次站上 4 万美元关口，日内涨超 3000 美元，续创历史新高，2021 年以来已累涨超 1.1 万美元。

值得一提的是，比特币突破 3.8 万美元时，已经带动数字货币市值超过 1 万亿美元。

追踪机构 CoinGecko 的数据显示，过去一年加密货币市场的总市值提高了五倍，达到了这一里程碑。策略师列举出的驱动因素包括投机性散户交易者、追随趋势的量化基金、富人乃至机构投资者的旺盛需求。

目前，比特币约占加密货币市场总市值的三分之二，其次是以太币占了约 14%。以太币年初迄今的涨幅也高达 62%。

在全球充斥着财政和货币刺激的背景下，数字货币可谓节节攀升，尽管一些评论人士担心泡沫必不可免会破灭，另一些人则质疑加密货币市场的基本透明度。比特币的支持者认为，它为美元疲软和通胀加剧风险提供了避险手段，有点像黄金，但批评者认为这两种资产不具可比性。

根据研究机构 Flipside Crypto 的数据，活跃比特币账户的数量已接近 2017 年末的历史高位，这或许是一些持有人打算卖出的一个信号。不到 2% 的账户拥有 95% 的比特币供应，因此少数几笔大交易就能够影响价格。上一次比特币盛极而衰始于 2017 年底。

一些交易员指出，摩根大通对比特币长线有望升至 146000 美元的预测，可能给涨势添了一把火。其他人则表示，美国法规更新后允许银行使用一些波动性较小的加密货币进行支付，提振了市场人气。

受比特币大涨带动，美股区块链股集体暴涨，迅雷大涨 65%，今年以来涨 93%；Mercurity Fintech、中网载线涨超 40%；亿邦国际、第九城市涨超 30%。