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Binance CEO：预计到 2022 年比特币价值可达 10 万美元

2021/1/4 10:54:28 来源：TechWeb 作者：艺艺子 责编：问舟
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1 月 4 日消息，据国外媒体报道，币安加密交易所美国公司首席执行官凯瑟琳 · 科利认为，目前的比特币牛市预示着加密资产的价格可能达到 10 万美元。

科林在接受采访时称，最近比特币 (Bitcoin，简称 BTC)价格在不到一个月的时间里从 1.9 万美元升至逾 3.4 万美元，可能是因为机构投资者数量激增。她补充称，基于 2017 年牛市前的情况，加密领域可能会出现一轮 “加速”反弹。2017 年牛市期间，BTC 价格在 2016 年 7 月回报减半一年多后大幅飙升。

“我们原以为 5 万美元是合理的，但在我看来，这个数字肯定会略高一些，”科利说。“我认为，到 2021 年底，比特币的价格将向 7.5 万至 10 万美元迈进。”

加密货币交易所 Kraken 的 Dan Held 自去年来也一直表示，比特币可能会在 2021 年进入一个 “超级周期” ，最终将价格推高至 100 万美元。赫尔德上周在他的 YouTube 频道上发布的一段视频中预测，由于加密资产的使用越来越普遍，比特币的价格涨幅将远远超过 “100 倍”。

目前的牛市行情也引起了主要新闻媒体的注意。1 月 4 日，比特币登上了英国国际商业报纸《金融时报》的头版。

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关键词：比特币

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