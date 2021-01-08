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受益于 iPhone 芯片，业界认为台积电设备及材料供应商一季度业绩仍将强劲

2021/1/8 18:49:44 来源：TechWeb 作者：海蓝 责编：问舟
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1 月 8 日消息，据国外媒体报道，进入 2020 年之后，芯片代工商台积电业绩强劲，月度营收的同比增长率均在 10% 以上，最高的一个月更是达到了 53.4%，全年的营收也同比大增 25.2%。

台积电业绩大增，台积电的设备和材料供应商，也就会从中受益，推动他们的业绩大幅增长。

而产业链方面的消息人士透露，今年一季度，台积电设备和材料供应商的业绩仍将强劲，他们对全年的业绩也比较乐观。

台积电设备和材料供应商一季度业绩仍将强劲、对全年也比较乐观，也就意味着台积电今年的芯片代工订单，将会非常可观。

台积电是目前全球最大的芯片代工商，在芯片制程工艺方面也走在行业的前列，从 iPhone 7 所搭载的 A10 处理器开始，苹果的 A 系列处理器就全部交由台积电独家代工，苹果也是台积电的大客户，去年推出的 iPhone 12 系列搭载的 A14 处理器，也是由台积电独家代工。

从外媒此前的报道来看，苹果已向供应商下达了今年上半年生产 9500 万部到 9600 万部 iPhone 的订单，主要是 iPhone 12 系列，对芯片也会有强劲的需求，加之 iPhone 13 系列将搭载的 A15 处理器，在今年也将大规模量产，进而也会推升台积电的业绩。

而除了采用台积电最先进工艺的苹果，台积电的客户还有 AMD 等众多的厂商，他们的成熟工艺、先进工艺，都有大量的订单，今年也会有更多的厂商采用 5nm 工艺。

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关键词：台积电

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