华尔街评出 2021 年最看好的中国科技股：阿里腾讯京东等上榜

1 月 8 日晚间消息，据报道，新年伊始，华尔街多家投行都评选出了未来一年他们最看好的中国科技股，其中包括阿里巴巴、腾讯和京东等。

花旗、富瑞（Jefferies）和 Stifel 的分析师，考虑到了电子商务支出、在线广告价格，以及旨在刺激国内消费的 “五年计划”等因素，选出了他们各自的所爱。

以托马斯 · 钟（Thomas Chong）为代表的富瑞分析师表示，亚太地区（不包括日本）的互联网股票正处于十字路口，这为投资者创造了一个 “重大机遇”。

在上述三家投行的最佳选择中，一些公司的名字不断出现。而且，这三家银行都特别强调了一只股票。

阿里巴巴：

所有分析师都选择了中国电商巨头阿里巴巴。其中，富瑞强调了该公司的多元化战略，包括包裹跟踪服务，以及对电子元件制造商通达等公司的投资。

阿里巴巴股票也是花旗的首选。花旗分析师在 1 月 3 日的一份报告中称，阿里巴巴拥有 “稳定的”增长前景和 “诱人的”估值。

Stifel 分析师在周二发布的一份报告中表示，预计阿里巴巴的基本面将 “保持强劲”。

腾讯：

腾讯是另一只值得关注的股票。富瑞指出，腾讯是一个颇受欢迎的游戏平台，每位用户平均收入不断上升。而且，腾讯在在线广告市场的整体份额也给人留下了深刻的印象。

花旗分析师看好腾讯的微信小程序，并表示腾讯将受益于中国传统产业数字化的目标。富瑞和花旗将腾讯股票评级为 “买入”。

腾讯音乐：

Stifel 分析师建议持有腾讯音乐（Tencent Music）的股票，而富瑞将腾讯音乐股票评级为 “买入”。分析师们预计，腾讯音乐的未来增长将来自长格式音频和在线广告等。

京东：

Stifel 和富瑞均给予京东股票 “买入”评级。富瑞分析师称：“京东拥有成熟的商业模式，能够抓住食品杂货领域的长期机遇。”而 Stifel 预计，未来几年京东利润率将逐步提高。

金山云：

云企业金蝶（Kingdee）和金山云（Kingsoft Cloud）也在华尔街的选择之列。花旗分析师预计，到 2022 年，金蝶的云收入将达到 50 亿元人民币（约合 7.74 亿美元）。另外，金蝶也有潜力从海外竞争对手手中夺取市场份额。

据悉，金山云向字节跳动提供云服务。富瑞表示，从 2020 年到 2023 年，其云收入的复合年增长率预计可能超过 40%。

综上，与 A 股相比，花旗分析师更青睐 H 股，即在香港公开交易的股票。A 股指的是在上海或深圳交易所交易的中国公司股票。