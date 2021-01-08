《使命召唤手游》中国 iOS 上市首周收入超过 1400 万美元

IT之家1月8日消息 Sensor Tower 商店情报数据显示，由腾讯天美工作室和动视暴雪联合开发的《使命召唤手游》在中国 iOS 上市首周，收入已超过 1400 万美元。

这一备受期待的手游大作于 12 月 25 日圣诞节当天登陆中国 App Store。IT之家获悉，在 12 月的最后一周，《使命召唤手游》位列中国 iOS 手游畅销榜第 4 名，仅次于腾讯《王者荣耀》、《和平精英》和网易《梦幻西游》。与此同时，该游戏在全球 App Store 和 Google Play 吸金超过 2500 万美元，位列全球手游畅销榜第 9 名。

作为对比，另一款由腾讯发行的西方手游大作，Supercell《荒野乱斗》于去年 6 月 9 日登陆中国 App Store，首周吸金超过 2000 万美元。

截至 12 月 31 日，《使命召唤手游》全球累计收入接近 6.44 亿美元。美国是该游戏收入最高的市场，贡献了 2.87 亿美元，日本和德国分列第 2 和第 3。

平台方面，来自苹果 App Store 的收入占 61%，Google Play 占 39%。

在该游戏 3 亿累计下载量中，超过 54% 来自美国市场，巴西和印度分列第 2 和第 3。