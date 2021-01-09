《Among Us》成 2020 年下载量最高手游，开发商只有 4 名员工

IT之家 1 月 9 日消息 2020 年，《Among Us》成为全球下载量最高的手游。Apptopia 公布的数据显示，这款年度爆款游戏在全球下载量为 2.64 亿次，超过了《PUBG Mobile》和《Roblox》等游戏，后两者也在前十名之内，排名第二第三的则是《地铁跑酷》（2.27 亿）与《Garena Free Fire》（2.18 亿）。

尽管是在 2018 年发布的，但《Among Us》直到去年才流行开来点。这是一款在线多人推理游戏，新冠疫情爆发后成为 Twitch 上的热门游戏。11 月，有近 5 亿人玩了这款游戏，该游戏在移动端、任天堂 Switch 和 PC 上都可以玩。此外，还计划在 Xbox One、Xbox Series S 和 Xbox Series X 上发布。

据悉，制作《Among Us》的团队为 InnerSloth，是一家只有 4 名员工的独立开发商。

IT之家了解到，Apptopia 也公开了 2020 年吸金能力最强的游戏排行。从他们统计的数据来看，2020 年里《绝地求生》手机版揽获 11 亿美元，名列榜首；而《王者荣耀》则以 9.47 亿美元的成绩名列第二。