中国广电 2021 年度工作会议：加快解决 “一省一网” 遗留问题，推动全国有线电视网络整合

IT之家 1 月 9 日消息 根据中国广电微信公众号的消息，1 月 8 日，中国广电网络股份有限公司 2021 年度工作会议在北京召开。会议强调，2021 年是 “十四五”规划开局之年，是开启建设社会主义现代化国家新征程的起步之年，也是中国广电乘势而上、决战 “全国一网”整合和广电 5G 一体化发展的攻坚之年。

国家广播电视总局党组成员、副局长，全国有线电视网络整合发展领导小组办公室主任朱咏雷表示，中国广电网络股份有限公司要继续发扬已经形成的“全国一网精神”，深入落实《全国有线电视网络整合发展实施方案》，积极做好后续深度整合工作。各省（区、市）网络公司也要积极争取地方党委、政府支持，加快解决“一省一网”等各项历史遗留问题，推动全国有线电视网络整合和广电5G建设一体化发展实现新突破。

会议确定，2021年中国广电网络股份有限公司的总体工作任务是：科学制订实施广电网络“十四五”发展规划，全面实施“圆心战略”，建设智慧广电网络，以开局即决战、起步即冲刺的强大决心，围绕“良性发展、形成合力”两大目标，实施“管理体制重构、网络基础重建、业务形态重组、产业生态重塑”四大行动。

IT之家了解到，2020 年 10 月 12 日，中国广电网络股份有限公司正式揭牌成立，成为国内第四大运营商。股东包括阿里巴巴创业投资管理有限公司、国网信息通信产业集团有限公司等。

根据中宣部等九部委联合印发《全国有线电视网络整合发展实施方案》，由中国广播电视网络有限公司联合省级网络公司、战略投资者共同发起、组建形成中国广播电视网络有限公司控股主导、对各省网公司按母子公司制管理的“全国一网”股份公司，建成“统一建设、统一管理、统一标准、统一品牌”的运营管理体系。