思科 26 亿美元收购硅光子公司 Acacia 生变，买卖双方各执一词

美东时间周五（1 月 8 日），硅光子公司 Acacia Communications 在官网上宣布，已选择终止与思科的合并协议。理由是 “未在合并协议规定的期限内获得中国国家市场监督管理总局（SAMR）的批准”，因此 Acacia 根据合并协议的条款行使了终止交易的权利。

随后，思科发布公告反驳，已经满足了完成收购 Acacia 的所有条件，包括获得中国国家市场监督管理总局的批准。

思科称，2021 年 1 月 7 日，中国国家市场监督管理总局通知思科，该机构已确定思科提交的文件 “足以解决相关的竞争问题”。目前思科已将 Acacia 诉至特拉华州 Chancery 法院，要求该法院在解决该笔交易的争议问题之前不得终止并购协议。

来自彭博社的报道称，思科的律师 William Lafferty 在听证会上表示：“Acacia 试图退出这笔交易，因为 Acacia 认为自从签订该协议以来，其估值已经提高，并希望能够获得更高的报价。”

2019 年 7 月，思科宣布拟斥资 26 亿美元收购 Acacia。思科希望此举能够颠覆传统的光网络市场格局，使其定位为相干光互连组件（嵌入式模块，可插拔模块和半导体）的关键供应商，从而直接与华为，Ciena 和诺基亚等光网络系统巨头竞争。

业界普遍认为，Acacia 加入后，思科将拥有更丰富的产品组合，并能够进一步扩展全球范围的客户群体。一方面，随着互联网服务提供商、数据中心运营商希望在今年部署更多的 400G 设备和服务，可插拔技术呈增长趋势。另一方面，Acacia 在思科的 5G 战略中扮演着重要角色，因为运营商需要建立新的回传基础架构来承载 5G 流量，以及满足 5G 移动网络的分组核心需求。

“我认为这对思科而言是一个挫折。” Dell'Oro 副总裁 Jimmy Yu 表示，“一年前，思科宣布了一项围绕关键技术的战略，以提供最佳半导体，光网络和软件。在光网络系统领域，思科有选择的进行了一些收购，Acacia 将是思科完成其布局的关键收购，因为 Acacia 在相干光学方面有很深的专业知识。

在该笔交易对外宣布时，思科已经在其产品组合中使用了 Acacia 的技术。此外，当时思科已经收购了包括 CoreOptics、Luxtera、Lightwire 等硅光子公司，在 ASIC 方面，思科于 2016 年收购了 Leaba。Acacia 原本将为思科的交换机、路由器和光网络产品带来零部件、模块和数字信号处理器 (DSP)，从而进一步完善此前的投资。