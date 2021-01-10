中国移动 2020 年优质供应商名单公布：“官方认证”门槛有多高

岁末年初，是行业盘点、评选、展望之时。中国移动近日也通过官网发布了优质供应商名单——2020 年一级集采供应商分级结果。

据了解，中国移动发布这份名单的目的，是为了进一步提高集中采购供应商管理水平，搭建供应商分级管理体系，实现供应商管理由竞争模式向双赢模式转变，建立合理的评价和激励机制。为此，中国移动将供应商分为 ABCD 四个等级，根据供应商的日常履约、综合实力、合作情况等三方面进行评价，同时设有加分项和扣分项。

而分级供应商候选名单，是根据不同的产品和服务，从 2017 年~ 2020 年的中标供应商名单中选取。能够入围中国移动各项集采的供应商本身已是业界优秀企业，结合上述条件，用大白话说，中国移动想要 “优中选优”。最终的结果也证实了这一点：本次评选包含十一个领域，仅有 49 家企业入选 “一级集采供应商”。

以分立式开关电源为例，作为一个老牌产品，产品技术成熟，供应商众多，但入选供应商仅有华为公司和中兴通讯，而中恒电气、动力源、中达电通等供应商落选，这意味着中国移动在评选中进行了严格的打分，从而筛选出实力最强劲的供应商。再例如室分天线，业界供应商众多，最终入选的仅有中信科移动和三维通信两家老牌供应商，中国信科和三维通信的实力不容小觑。

在通信用电力电缆领域，中国移动 “官方认证”的高门槛体现得淋漓尽致：仅江苏亨通线缆科技有限公司一家供应商入围。按照规则，候选供应商包括 “中国移动 2018 年至 2019 年电力电缆产品集中采购项目、中国移动 2020 年至 2021 年电力电缆产品集中采购项目的通信用电力电缆标包中选供应商”，包括亨通线缆、通鼎互联、中利集团、宝胜科技、中天科技、俊知技术、东方电缆。可以说，本次唯一入围的亨通线缆可以堪称中国移动电力电缆产品的 “最强供应商”了。

在 C114 看来，鉴于中国移动的业界地位，可以认为，入围的 49 家供应商（7 家监理、15 家代维、2 家室内分布天线、4 家无源器件、3 家网络综合机柜、2 家镀锌钢绞线、4 家光缆分纤箱、5 家光缆、2 家分立式开关电源、1 家电缆、4 家标志服）都是通信业各个细分领域的佼佼者。总体来看，此次中国移动最新确定的 2020 年一级集采供应商分级结果，一定程度上，也反映出各细分市场的头部企业竞争格局。

2020 年，中国移动成为国内乃至全球最大的 5G 运营商，优秀的供应商管理体系功不可没。