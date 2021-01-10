字节跳动投资再加速：10 天出手一次

有报道称，新一轮融资完成后，字节跳动估值将达 1800 亿美元。

信息显示，2014 年至今，字节跳动对外披露的投资活动共有 118 起。



疫情之下，字节跳动 2020 年的投资次数也达到了创纪录的 38 次，平均 10.4 天出手一次。

来源：猎云网

虽然无法与腾讯控股、阿里巴巴这些老牌互联网巨头相提并论，但也算得上是后起之秀，无人能出其右。

猎云网梳理发现，字节跳动的投资方向，也从早年媒体资讯老本行，拓展到工具、社交类应用，再到如今教育、医疗、金融、电商、企业服务等多个领域全面开花。

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其中，在文娱传媒领域，字节跳动共出手 15 次，占比 39.47%，这也是为了与其主营业务更好地协同发展，无可厚非。

此外，字节跳动在教育领域出手 6 次，紧随其后，占比达 15.79%。字节跳动在机器人、企业服务领域均出手 3 次。而在社交、消费、人工智能领域则出手了 2 次。

再拓内容版图，11 亿元入股掌阅科技

内容作为字节跳动的核心业务，一直是字节跳动深耕的主要赛道。除了形成 “抖音 + 火山小视频 + 西瓜视频”的视频产品矩阵，字节跳动也相继投资了声影动漫、薇龙文化、吾里文化、风马牛传媒、泰洋川禾、中视鸣达、秀闻科技等 MCN 机构及娱乐文化公司，试图通过投资打通内容制作、娱乐营销、MCN 机构等更多流量场景和产业环节。

2019 年，字节跳动正式进军数字阅读这一细分领域，推出了番茄小说。

2020 年，字节跳动则参与了九库文学网的千万级人民币 A 轮融资，战略投资了鼎甜文化、塔读文学和掌阅科技。

2020 年 11 月 4 日晚间，掌阅科技发布公告称，引进量子跃动为重要股东，并与其关联方字节跳动深化合作，共同发展阅读业务。

公告显示，上市交易合计对价人民币 11 亿元。交易完成后，双方将共同发展阅读业务，字节跳动应给予公司旗下阅读产品在其体系内平台的广告投放、商业化服务、内容授权、搜索、技术平台支撑等方面有别于网文行业其他公司的倾斜支持。此外，双方还将在网络文学文字作品代理、流量交易等方面展开合作。

2020 年 2 月，字节跳动还战略投资了风马牛传媒，这是一家专注赶海视频的 MCN 机构，也是字节跳动投资的第一家 MCN 机构。

风马牛传媒旗下的知名主播包括渔人阿烽、老四赶海等，他们也正是西瓜视频上赶海领域最受关注的主播之一。

值得注意的是，2018 年开始，字节跳动开始大肆拓展海外版图。

2018 年 1 月，字节跳动成立了一家规模 2 亿元的内容投资基金，投资早期新媒体内容创业项目，并优先关注短视频项目。

截至目前，字节跳动已于 2017 年 2 月，收购了美国短视频应用 Flipagram；2017 年 11 月，有报道称，字节跳动完成海外音乐短视频平台 Musical.ly 的收购，交易总价近 10 亿美金。而 Musical.ly 在与 TikTok 合并后，也成为了字节跳动最成功的海外产品。

2020 年 4 月，字节跳动再次参与了被称为 “印度版今日头条”的印度新闻聚合阅读应用平台 DailyHunt 的 G 轮融资。

仅用 2 年成为超休闲游戏领域的巨头

而在游戏领域，2019 年 2 月，凭着《消灭病毒》的爆量表现，字节跳动拉开了进军超休闲游戏领域的帷幕。

《消灭病毒》以抖音为主战场，在春节期间获得了过亿级的流量导入。

值得一提的是，2019 年，国内游戏行业受不可抗因素影响，行业环境日益严峻。字节跳动也正是在这种环境下，高调进军游戏领域。

而字节跳动也仅用了一年时间，就凭借其最擅长的流量经营方式，成为了超休闲游戏领域的巨头。

在 2020 年之前，字节跳动通过并购的方式，买入了三家游戏开发公司，包括从三七互娱手上收购的墨鵾科技，以及大眼星空和深极智能。

2020 年，字节跳动则通过战略融资的方式，入手了动漫游戏开发商神罗互娱、手机游戏开发运营商有爱互娱，以及欧美休闲手游开发商 MYBO。

此外，字节跳动还将北京比特漫步科技有限公司，即 Ohayoo 正式收入麾下，这是一个休闲游戏发行平台。

《消灭病毒》、《音跃球球》、《我功夫特牛》、《我也是大侠》正是由 Ohayoo 出品的休闲游戏。

深爱教育，大力出奇迹？

2016 年，字节跳动开始关注教育赛道。

自 2018 年开始着手布局时，字节跳动更多的动作是对外投资：3 月跟投了 K12 智能教育平台一起科技（原一起作业）的 E 轮融资；5 月参与了中小学智慧校园和教育云服务商晓羊教育的 B 轮投资；8 月，成为创新型大学教育机构 Minerva UniversityC 轮投资方。另外 4 月收购了主播对话模式实用英语音频教学 APP 开言英语，6 月收购了 AI 学智慧教育平台。

2019 年开始，字节跳动的收并购动作开始密集。1 月收购锤子科技部分专利使用权，并吸收其团队大部分人才，称用来探索教育领域相关业务；5 月并购 K12 数学在线教育公司清北网校，11 月收购 K12 大数据精准教学运营商极课大数据。不过也于 10 月投资了早教品牌 “新升力”。

在三年的时间里，字节跳动几乎把时下比较受欢迎的教育机构模式投了个遍，包括：早教内容、在线少儿英语、K12 网校、AI 智能大学教育、知识分享平台……

而在 2020 年，字节跳动又相继于 8 月收购了数理思维产品你拍一；10 月收购了北京孔明科技，而 “大力智能”则是北京孔明科技有限公司旗下教育硬件品牌。

事实上，自 2019 年正式大力投入教育后，教育业务在字节内部其实早已形成独立体系，协同运作流程等也已相对成熟，内部将其称之为 zero，而对外则启用 “大力教育”这个品牌，取自 “大力出奇迹”。

2020 年 10 月 29 日，字节跳动宣布旗下教育业务，独立为品牌 “大力教育”，成为字节跳动旗下首个公开发布的业务独立品牌，并将承接所有教育产品和业务，字节跳动高级副总裁、原教育业务负责人陈林出任大力教育 CEO。

张一鸣称：“我们对教育行业的的探索还在早期阶段，这是一个很有创新空间和社会价值的行业。对人的潜力和创造力充满期待，所以我们很早就对教育很感兴趣。大力教育的品牌独立只是一个开始，我们会对教育事业保有长期的耐心。”

目前字节跳动教育业务已覆盖 pre-k，k12，成人教育等多年龄段，形成了包括：瓜瓜龙、清北网校、大力智能、开言英语、你拍一、GOGOKID、大力爱辅导、AI 学、极课大数据、学浪在内的产品矩阵。

值得一提的是，在字节跳动的 118 起公开投资并购事件涉及到各个领域，其中，教育培训领域的并购事件共有 26 起。

杀入医疗，5 亿并购百科名医

2020 年 11 月，字节跳动医疗健康业务品牌曝光，命名为小荷医疗，旗下科普类 App“绿松果”也整合进了小荷 App。

而在 2020 年 8 月，字节跳动以数亿元对价完成对百科名医的全资收购。据悉，批露的收购金额为 5 亿元。

收购完成后，百科名医将借助头条体系力量，继续在医学知识领域深耕，完善医学知识图谱内容库，扩展医生专家资源库，在健康科普、就医诊疗等方面全面落地，助推智慧医疗快速发展。

一名曾在百科名医网担任高管的人士表示：“字节跳动收购的百科名医网，是在对标百 度健康医典和腾讯医典。”

事实上，早在收购百科名医网之前，字节跳动尝试过发布医疗广告和售卖医疗保险。

然而，这两项尝试均不太成功。

2018 年，字节跳动在未取得医疗广告审查证明的情况下发布医疗广告，被罚款 300 万元。

同年，字节跳动与泰康在线合作销售医疗险，但因宣传不当、信息披露不全等原因，保险产品被下架并被责令整改。

拿到保险、贷款和第三方支付三张金融牌照

早在 2018 年，字节跳动就开始涉水金融业务。

2018 年 6 月，字节跳动获得华夏保险经纪有限公司的一张保险经纪牌照，并于当年上线保险业务。

2018 年底，字节跳动及关联公司还申请了 “岁岁通”、“多闪支付”、“多闪付”、“多闪钱包”等商标注册。

在 2020 年 7 月，字节跳动在深圳拿下了一张网络小贷牌照——深圳市中融小额贷款股份有限公司，注册资本 4 亿元。据媒体报道，字节跳动方面的金融团队已就中融小贷与多家金融机构在洽谈合作展业。

2020 年 9 月，字节跳动并购了第三方支付机构——合众易宝。官网显示，该公司成立于 2012 年，注册资本金 1.5 亿元人民币。2014 年获得由中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，成为湖北省首家持牌互联网支付企业。

针对 “拿到支付牌照一事”，字节跳动回应称：此举将有利于提升用户体验，今后字节跳动将和其他支付方式一起，更好地服务旗下产品的用户。

至此，字节跳动已经获得了三张金融牌照，分别涉及保险、贷款和三方支付。

员工数破 10 万，营收或达 2400 亿

投资活动日益频繁，字节跳动的员工数也攀升到了 10 万人。

2020 年，字节跳动的员工总数从 6 万蹿到近 10 万，平均每工作日约 150 人办理入职，加入字节跳动全球超过 240 个办公点。

据《晚点 LatePost》报道，字节跳动打算在 2021 年春节前调整组织架构，提升效率。但它没打算停下来。张一鸣已经表示不会给员工总数划红线，然后就停止招聘。

另据报道，2020 年字节跳动广告营收将达到 1750 亿元，电商业务营收达到 60 亿元左右，直播流水将达到 450 亿 - 500 亿，游戏版块创造 40 亿 - 50 亿流水，教育赛道创造 20 亿 - 30 亿营收。字节跳动 2020 全年营收或将达到 2390 亿元，接近 2400 亿元。

不差钱的字节跳动，正在不断把触角向外延伸，抓在手里的牌也越来越多。

而如何打出漂亮的组合牌，正是字节跳动应该在扩张之余，反复思考的重要问题。