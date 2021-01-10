脉脉回应拼多多员工匿名发贴被辞退：不向任何第三方提供用户信息

IT之家1月10日消息 今日晚间，脉脉发布声明就 “拼多多员工匿名发贴被辞退”一事作出回应称，在用户信息管理上，其在严格遵循国家相关法律法规的前提下，不以任何形式向任何第三方提供职言区发帖用户信息，且对于个人信息进行极为严密和完备的安全保障。

IT之家了解到，脉脉指出，为了保障发帖安全，职言通过非对称加密技术对用户的发布身份进行了严格的加密处理，即使是脉脉内部工作人员，也无法获取任何个人相关信息。

以下为脉脉声明全文：

关于保护用户信息安全的声明

作为职场社交平台，保护用户信息安全是脉脉的安身立命之本。对用户的个人信息进行完备的保护与捍卫，是我们一切工作的前提。

在用户信息管理上，我们在严格遵循国家相关法律法规的前提下，不以任何形式向任何第三方提供职言区发帖用户信息，且对于个人信息进行极为严密和完备的安全保障。为了保障发帖安全，职言通过非对称加密技术对用户的发布身份进行了严格的加密处理，即使是脉脉内部工作人员，也无法获取任何个人相关信息。

基于用户信任和脉脉作为平台方在信息安全领域所出的持续努力，职言已成为职场人真实表达的安全信息通道，帮助企业和职场人了解真实信息，促进双方解决问题。我们鼓励真实用户的真实发言；同时对于恶意造谣诽谤等涉及违法行为的举措，脉脉也会在必要时配合执法机关进行处理。

脉脉希望用户能在安全的职言发帖氛围中分享和收获价值，在正能量的社区环境中携手共进。

感谢每一位脉脉用户，请大家放心，脉脉值得信任！