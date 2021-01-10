蔚来 ET7 取消交流充电口，李斌：省钱，也在研发直流口随车充

1 月 10 日晚间消息，蔚来首款电动轿车 ET7 发布仅一天，其充电方式便引发网友吐槽。有网友质疑，ET7 取消了 “交流慢充充电口”将无法满足多数场景需求，“电动爹成了高贵的’爹中爹‘”。而蔚来董事长、创始人兼首席执行官李斌也在采访环节谈到了这一问题。

“电动爹充电本来就很麻烦了，目前充电桩铺设还是以交流慢充为主”，有用户认为，虽然蔚来附送了不同的直流桩，但住宅环境不允许使用 380V 电压。该用户猜测，ET7 之所以取消慢充充电口，一方面或因为车内转换模块空间问题；另一方面可能是砍成本。

去年 9 月初，中国电动充电基础设施促进联盟发布充电桩运营数据。截至 2020 年 8 月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩 59.2 万台，其中交流充电桩 34.1 万台、直流充电桩 25.0 万台、交直流一体充电桩 488 台。

李斌在接受采访时也谈到了取消直流充电口，他表示现在蔚来车主后台数据显示，慢充的场景在蔚来车主的充电订单中只占到 1%，而取消了这一接口，每年可以给蔚来剩下不菲的成本，这是合算的。

此外，ET7 将为用户提供直流家充桩，并且可以根据家庭的充电功率提供 7kW、11kW 等多种不同的方案，如果家庭电容量足够大的话，也可以安装蔚来的 20kW 直流充电桩。李斌还专门提到，如果是电动车的旧有车主，家里已经安装了交流充电桩的话，蔚来也可以免费给 ET7 车主升级到直流家充桩。

李斌表示，对于那些长途旅行比较多的 ET 7 车主，蔚来将研发新的直流口随车充，功率会比现在的随车充更大一些，甚至可以考虑提供租用服务，这样就不需要大家花太多的钱购置了。

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