蔚来李斌：自研自动驾驶芯片并不难，比手机芯片容易

IT之家1月10日消息 据 36 氪今日报道，针对此前 “蔚来自研芯片”的相关内容，蔚来创始人、董事长、CEO 李斌表示：自研自动驾驶芯片并不难，比手机芯片容易，蔚来会保持自己的竞争力。

IT之家曾报道，蔚来昨日举行了 NIO Day 2020 活动，并发布了旗下首款旗舰轿车 NIO ET7，不含补贴售价为 44.8 万元（高配 50.6 万），支持 680 / 月的 NAD 功能，预计在 2022 年一季度开启交付。

对于 ET7 而言，采用了蔚来自研的 ADAM 超算平台，搭载英伟达 ORIN 数字芯片以及⾼通骁龙第三代数字座舱平台。

去年十月，有行业人士爆料称，“蔚来正在规划自主研发自动驾驶计算芯片，虽然自研芯片项目还未经董事会讨论，但蔚来掌舵人李斌的意向已经很明确，正在思考最终架构”。

发布会之后，李斌在接受采访时表示，蔚来 ET7 的竞争对手是宝马、奔驰和奥迪等高端品牌，从远期来看蔚来的竞争对手甚至包含苹果汽车。

对于特斯拉，李斌认为就同等级车型来说，特斯拉目前的 Model S 不会是 ET7 的对手，而 Model X 也不是蔚来 ES 8/6 的对手。

此外，蔚来联合创始人、总裁秦力洪认为，友商短期内能够跟 ET7 打的产品会比较少，毕竟蔚来标配都是别人的最高配置，甚至直言“有点不讲武德”。