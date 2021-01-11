LG Rollable 可伸缩手机配置、早期渲染图泄露，展开后屏幕达 7.4 英寸

IT之家 1 月 11 日消息 越来越多关于 LG 即将推出的新形态手机 LG Rollable 的细节浮出水面，该产品采用了可展开的屏幕。

韩国一论坛上已经出现了该机的许多细节，涉及到屏幕尺寸和分辨率，包括闭合和展开状态。据悉，该设备在关闭时将拥有一块 6.8 英寸的屏幕，分辨率为 1080×2428。展开后，该设备将拥有一块 7.4 英寸的屏幕，分辨率为 1600×2428（3:2 纵横比）。

图片显示，该设备从中心扩展，与 2019 年的一项专利相匹配，见下图：

据报道，LG 将使用一个可伸缩的框架，可以展开以覆盖暴露的屏幕边缘。这款手机还将有一个滑锁，以防止意外展开，并防止屏幕展开过快，从而导致褶皱。

预计该机将搭载 4200 毫安时电池，高通最新的骁龙 888 处理器和巨大的 16GB 内存，表明这款手机不会很便宜。

这款设备早前已经出现在韩国运营商的内部数据库中，运营商型号为 LM-RN910N，解锁型号为 OMD-LM-R910N。

LG 已经决定 2021 年将是该公司打破常规的一年，最近同样诡异的 LG Wing 也将上市。

三星和 TCL 都已经申请了具有可伸缩显示屏的智能手机专利，因此可以肯定的是，这两家公司也可能会推出这种智能手机，与 LG 正面交锋。

目前我们还不知道这款手机何时上市，IT之家将保持关注。