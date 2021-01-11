消息称贾跃亭的 FF 将通过 SPAC 合并上市，FF 91 或一年后上市

据外媒报道，知情人士透露，电动汽车初创公司法拉第未来正在洽谈通过与特殊目的收购公司（SPAC）Property Solutions Acquisition 合并上市。

知情人士表示，这家 SPAC 正寻求筹集逾 4 亿美元资金以支持这笔交易，该交易预计对合并后的实体估值约为 30 亿美元。此前，法拉第未来已经通过股权和债务融资获得了 23 亿美元的资金。与所有尚未敲定的交易一样，交易条款可能会改变，谈判也可能破裂。

法拉第发言人没有回应多次置评请求。Property Solutions Acquisition 的代表拒绝置评。

法拉第未来总部位于美国洛杉矶，由企业家贾跃亭创立。在积累了数十亿美元的个人债务后，贾跃亭于 2019 年 10 月在美国申请破产。法拉第未来目前由首席执行官毕福康 (Carsten Breitfeld)领导，该公司本周任命福克斯工厂控股公司前高管兹维 · 格拉斯曼 (Zvi Glasman)为首席财务官。

法拉第未来表示，在这笔融资交易完成一年后，该公司的旗舰产品——电动 SUV FF 91 将上市开售。由董事长兼联席首席执行官乔丹 · 沃格尔 (Jordan Vogel)领导的 Property Solutions Acquisition，在 2020 年 7 月的首次公开募股 (IPO)中筹集了 2.3 亿美元资金。该公司有能力在任何行业寻求合并，其在成立之初就表示，打算瞄准服务于房地产行业的公司，包括房地产技术。

包括尼古拉公司 (Nikola)和菲斯克公司 (Fisker）在内的电动汽车公司，近年来都通过与 SPAC 合并而上市。