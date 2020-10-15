法拉第未来获美金融机构 3 亿元股权融资贷款，贾跃亭的 FF91 准备量产

当地时间 10 月 14 日，Faraday Future（FF）宣布其获得了美国两大金融机构提供的高达 4500 万美元（超 3 亿元人民币）的债权融资贷款。这也是对其 2019 年达成的债权融资贷款的扩充和展期，该笔融资的完成，意味着 FF 在正式 IPO 之前获得了运营资金，基本度过了短期现金流危机。

本轮为 FF 提供资金支持的美国两大金融机构包括 BIRCH LAKE FUND MANAGEMENT LP（以下简称 “Birch Lake”）和 ATW Partner。

Birch Lake 是位于美国芝加哥的著名商人银行（经营包括长、中、短期融资服务在内的部分银行业务的金融机构），曾在去年帮助 FF 渡过了上一轮资金危机。位于纽约的私募机构 ATW Partners 是新晋加入的联合资金提供方，这家公司在美股 IPO 孵化项目方面有着十分丰富的经验。

FF 全球 CEO 毕福康表示，感谢 Birch Lake 作为 FF 最坚实拥护者、顾问和金融伙伴，一如既往地给 FF 提供支持，同时感谢 ATW Partner 的支持，这将推进 FF 尽快完成融资规划及 FF 91 的量产。