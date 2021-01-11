锻炼眼珠子：iPhone 11 Pro 可配合 Eyeware Beam 眼球 / 头部追踪玩 PC 大屏游戏

IT之家1月11日消息 外媒 Apple Insider 报道，Eyeware Beam 是一款适用于 iOS 设备的 App，它利用 Face ID 提供了一些追踪功能，让用户在 PC 上玩游戏时，可以追踪自己的眼睛或头部动作。

Eyeware 在 CES 上展示了第一款消费产品，Eyeware Beam 是一款希望让人们更容易尝试眼球追踪和头部追踪的应用，而不需要为这两种任务购买专用系统。相反，该应用使用 Face ID 来执行同样的任务。

利用 iPhone 和 iPad Pro 机型中的 TrueDepth 摄像头阵列，该应用使用专有的 3D 眼球和头部追踪技术，与 ARKit 提供的功能分开。前置摄像头阵列用于执行眼球追踪和头部追踪，然后应用程序将其报告给在 PC 上运行的对应软件。

IT之家获悉，用户可以利用该技术的方式有很多，Eyeware 表示，对于社交媒体用户来说，可以在制作反应视频时显示他们正在看的东西。对于游戏玩家来说，眼动追踪可以帮助他们了解自己玩游戏的方式，让认真的玩家学会看屏幕的不同部分。

头部追踪功能还将让模拟器玩家在一些可以使用数据的游戏中使用特殊功能，比如飞行模拟器会根据玩家的仰头方式改变摄像头角度。

除了眼球追踪，该应用还允许 iPhone 或 iPad Pro 作为虚拟摄像头，用于视频通话和游戏串流，使更高分辨率的摄像头可以作为网络摄像头使用。

Eyeware Beam 目前处于私密测试阶段，据说公开版本即将发布。目前的版本适用于苹果 iPhone XS、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPad Pro，但发布后应该可以适用于任何带有 Face ID 的机型。