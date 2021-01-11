TCL 华星推出 In-cell 主动笔 LCD 120Hz 屏幕：模拟笔迹粗细浓淡，支持倾斜感应 / 悬浮触控

IT之家1月11日消息 近日，TCL 华星搭载 In-Cell 主动笔技术的 10.95”屏幕通过了主动笔协议方案商 Wacom 的 WGP LV1 认证和 Microsoft 的 MPP 2.5 认证（两者均为全球四大主流方案商之一）。

相比于一般触控笔，主动式电容笔的精度更高、延迟更小、反应速度更快，书写体验也更加真实，因此，一款可以适配主动笔的屏幕成为高端平板产品的核心卖点之一。

IT之家获悉，据官方介绍，在一个帧频的显示时间内，TCL 华星平板 LCD 采用的 LTPS 技术对于 Display 驱动时间的需求较少，可提供足够的时间用于主动笔识别，打破了平板行业 In-Cell 主动笔的技术瓶颈，带来更好的用户体验，给平板客户带来更广阔的应用空间。

得益于领先的 In-Cell 技术，TCL 华星屏在主动笔书写时，精度高，压感体验真实，能够完美模拟笔迹粗细浓淡。同时，凭借屏幕较高 SNR 水准，使主动笔具有灵敏的倾斜感应和悬浮触控，可以在写字画画的时候模拟真实的在纸上写字的感觉和效果，满足绘画等专业需求，给用户带来媲美纸张书写的流畅体验。

在 WQXGA 分辨率下，TCL 华星率先在 120hz 显示的 LCD 产品上使用 In-Cell 技术，这项技术的实现，使得 TCL 华星产品在保持流畅显示的同时，无需额外触控感应板，因此可以做的更加轻薄，同时，屏幕边缘准确性会更好，功能扩展性也会得到显著的提升。这些提升，能够降低用户在长时间使用时的不适感，使之更适合轻办公、出差，让用户可以随时随地以更智能、更流畅的方式完成日常工作任务。