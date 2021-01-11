魅族 POP Pro 主动降噪耳机正式发布，售价 499 元

IT之家 1 月 11 日消息 今天魅族正式发布了 POP Pro 主动降噪耳机，售价 499 元，将于 1 月 12 日 10:00 开售。

IT之家了解到，外观方面，魅族 POP Pro 主动降噪耳机轮廓以曲线勾勒而出，腔体以晕染之法完成自然过渡。

降噪方面，魅族 POP Pro 主动降噪耳机搭载魅族全新 “三重混合主动降噪技术”，采用前馈与反馈麦克风辅以入耳式结构，设计可检测飞机、地铁、街道等多种常见场景的杂音并实现精准降噪。辅以魅族第三代降噪算法，实现最高达 35 分贝的深度降噪。

魅族 POP Pro 主动降噪耳机还搭载三麦克风智能通话降噪算法，可对用户通话时的外部环境噪音进行消除。

音质方面，魅族 POP Pro 主动降噪耳机采用定制 10 毫米复合振膜动圈单元，可在呈现更多中高频细节的同时带来浑厚有力的低音表现。

续航方面，魅族 POP Pro 主动降噪耳机配合充电盒使用，降噪关闭的情况下最长 20 小时，降噪打开的情况下最长 13 小时。耳机本身在降噪关闭的情况下最长续航 6.5 小时，降噪打开的情况下最长 4 小时。

其它方面，魅族 POP Pro 主动降噪耳机支持从充电盒拿出耳机后一键连接手机，耳中摘下即自动暂停播放。轻触耳机表面两秒即可开启、关闭降噪。