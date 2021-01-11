中国移动与集团公司签署 2021 年租赁协议：租赁费最高不超过 65 亿元

中国移动日前在港交所公告，公司与控股股东中国移动通信集团（下称 “集团公司”）签订了 2021 年通信网络运营资产租赁协议，期限为 2021 年 1 月 1 日起一年。

按照协议，中国移动将向集团公司及其子公司支付租赁费最高不超过 65 亿元。同时，中国移动将向集团公司及其子公司收取 2020 年通信设施建设服务费 20 亿元。

公告显示，网络资产包括但不限于接入网、传输网、机房和设备。双方有权按照业务需要，调整 2021 年度通信网络运营资产租赁协议租用的资产范围。

中国移动的租赁费以现金按月支付，资产租赁费将按市场价格厘定。在确定网络资产租赁费的市场价时，中国移动会考虑公司与集团公司向包括其他运营商在内的独立第三方支付的费用，以及从其他运营商在内的独立第三方收取的费用水平。中国移动应向集团公司支付的资产租赁费用，将不高于向独立第三方出租同类网络资产的费用。

公告显示，2018 年、2019 年和 2020 年，中国移动向集团公司分别支付租赁费用的上限定为 35 亿元、50 亿元和 50 亿元，2018 年和 2019 年实际支付 23.08 亿元、14.48 亿元，2020 年上半年实际支付 6.05 亿元。

同时，中国移动为了 5G 发展奠定扎实基础，2021 年将扩大租用集团公司极其子公司案例资产规模，包括 5G 业务应用的汇聚机房和传输管线，因而 2021 年的租赁协议，提高了租赁费上限。