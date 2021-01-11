iQOO 7 爆料整理：搭载骁龙 888 + 120W 超快闪充，今天将正式亮相

根据官方此前宣布的消息，全新的 iQOO 7 旗舰手机将于 1 月 11 日也就是今晚 19:30 正式发布。随着发布会进入最后的倒计时，此前一段时间外界和官方都对该机的外观和配置细节进行了详细爆料和确认，截止目前除了最终的售价外几乎没有更大的悬念了，现在就让我们来详细看看该机究竟有哪些亮点值得期待。

外观方面，据此前多方消息汇总，作为 KPL 王者荣耀职业联赛的官方比赛用机，全新的 iQOO 7 正面将采用居中挖孔的直面显示屏，并且为了在游戏过程中可以最大可能减少误触，保证良好的游戏体验，便没有采用当下主流旗舰所标配的曲面屏。而在机身背部，该机则依旧将依旧推出 “赛道版”和 “传奇版”两个版本，其中赛道版主体以白色为主色调，延续了 iQOO 5 Pro 宝马联名设计，而传奇版主体则为黑色，同时还采用了波浪形的特殊纹理设计。

配置方面，全新的 iQOO 7 将采用 120Hz 高刷新率 AMOLED 屏幕，搭载高通骁龙 888 移动平台，辅以增强版 LPDDR5 内存和增强版 UFS 3.1 闪存，配合 “Monster Engine 双路线性马达”和 “Monster Touch 屏下双控压感”技术，iQOO 7 将会拥有全新真实沉浸的游戏操作体验。此外，该机将后置 4800 万像素主摄 + 1300 万像素超广角 + 1300 万像素人像镜头，还将支持 iQOO 5 Pro 上已经量产商用的 120W 快充，官方宣称仅需 15 分钟即可将 4000mAh 电池充至 100%。

据悉，全新的 iQOO 7 将于今晚正式发布，作为 iQOO 的开年之作，也是其首款搭载骁龙 888 的旗舰产品，该机将在外观、配置和体验上带来全方位的升级。更多详细信息，我们拭目以待。