IT之家 1 月 11 日消息 B 站今天正式公布 BILIBILI POWER UP 2020 年百大 UP 主名单。从创作力、影响力、口碑力等维度,评选出了过去一年拥有出色表现的 100 位 UP 主。

今日据路透社旗下媒体 IFR 报道,哔哩哔哩(下称 B 站)已以保密形式入表,向港交所申请在香港第二上市,初步计划 3 月招股,筹资金额由 20 亿美元(约 156 亿港元)加码至 25-30 亿美元(约 195-234 亿港元)。

2020 年第三季度财报显示,B 站当期营业收入为 4.75 亿美元,同比增长 74%;B 站日均活跃用户数为 5300 万,环比增长 200 万;B 站社区月均活跃用户达 1.97 亿,移动端月均活跃用户达 1.84 亿。

IT之家了解到,B 站将于 1 月 24 日进行全程直播为百大 UP 主颁奖。